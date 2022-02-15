باحثون يطورون قلادة ذكية تطبق أوامر مستخدميها دون أن يتكلموا

طور فريق بحثي من قسم علوم الحاسوب في جامعة ”كورنيل“ الأمريكية، تكنولوجيا جديدة تماما، تتمثل في قلادة ذكية يمكنها تحديد أوامر مستخدمها دون أن يتكلم.

وبحسب موقع ”Newswise“ للأخبار العلمية، صنع الباحثون القلادة والتي أطلقوا عليها اسم SpeeChin، من معدات إلكترونية جديدة في هذا المجال، تتيح التعرف على ”الكلام الصامت“ ومن ثم تحدد الأوامر، وذلك من خلال صور تعرض تغيرا في شكل جلد مستخدمها بمنطقتي الرقبة والوجه، والتي يتم التقاطها بواسطة كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومثبتة في القلادة.

وقال الباحث تشنغ زانغ المؤلف الرئيس في المشروع، إن ”القلادة المطورة لديها القدرة على تعلم أنماط نطق مستخدمها، حتى مع الكلام الصامت“، لافتا إلى أنها ”مناسبة عند تواجد الأشخاص في مكان اجتماعي ولا يستطيعون نطق الكلام“.

وكان الباحث زانغ، طور مع فريقه الصيف الماضي، تقنية NeckFace، والتي يمكنها تتبع تعابير الوجه الكاملة، باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء، والتي تلتقط باستمرار صورا للذقن والوجه.

وفي جهدهم الأخير، صمموا قلادة SpeeChin بالطابعة الثلاثية الأبعاد، وثبتوا داخلها كاميرا الأشعة تحت الحمراء، تكون موجهة إلى ذقن مرتدي القلادة.

واختبر الفريق البحثي فاعلية أداء القلادة، على مشاركين من مجموعتين، وتتحدث المجموعة الأولى اللغة الإنجليزية، بينما المجموعة الثانية ناطقة بلغة ماندرين الصينية.

وأجرى الباحثون قياسات لتحديد موضع خط الذقن لدى المشاركين في التجربة، ومن ثم تصويرها.

واستخدموا بعد ذلك الصور المميزة لمنطقة الذقن، لتدريب الجهاز على التعرف على الأوامر البسيطة، من خلال تغير الجلد في هذه المنطقة.

وطلب الفريق البحثي من المشاركين نطق أوامر تفاعلية بصمت مثل ”طلب المساعدة وتوجيه التنقل- الملاحة“.

وأظهرت النتائج أن جهاز SpeeChin، طبّق الأوامر باللغتين الإنجليزية والماندرين بمتوسط دقة 90.5% و 91.6% على التوالي.

كما اختبر الباحثون التكنولوجيا على مجموعة مشتركين لنطق عبارات بصمت في أثناء المشي.

ولكن، كانت معدلات النجاح أقل من التجربة السابقة، وأرجع الفريق البحثي سبب ذلك إلى التباين في أنماط المشي وحركة الرأس للمشاركين في أثناء تنقلهم.

ومن المقرر أن يقدم الباحثون ورقتهم البحثية، في مؤتمر UbiComp السنوي الدولي لبحوث علوم الحاسوب، والمقرر عقده في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.