طرح شاشة ألعاب فريدة بتكنولوجيا من "سامسونغ"

كشفت شركة “ ألين وير“ الأمريكية، لصناعة أجهزة الحواسيب المحمولة وملحقاتها، النقاب رسميا عن شاشة جديدة مخصصة للألعاب بخصائص هي الأولى من نوعها التي تأتي مع لوحة ”Quantum Dot OLED“ الجديدة المطورة من شركة ”سامسونغ“.

وتأتي الشاشة، وموديلها ”AW3423DW“، منحنية (منحني 1800R) بمقاس 34 بوصة، إضافة إلي أنها مزودة بجميع مزايا الـ“OLED“ الفريدة، بما في ذلك اللون الأسود الداكن والتباين الجريء، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 24:10.

وتسمح تقنية ”Quantum Dot“ في الشاشة بإضافة سطوع أعلى بألوان أكثر تشبعا، حسبما نشر موقع ”Engadget“ التقني.

وتأتي الشاشة بدقة تبلغ ”3440 × 1440″، ومعدل تحديث 175 هرتز، إضافة إلى سطوع يبدأ من 250 شمعة إلي 1000 شمعة بحد أقصى، مع معدل استجابة سريع يبلغ 0.1 مللي ثانية. وتدعم الشاشة تقنية ”G-Sync Ultimate“ من شركة ”نيفيديا“.

وكانت شركة ”ألين وير“ المملوكة لشركة ”ديل“ قد طرحت الشاشة لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأخير (CES 2022) الذي أقيم في أوائل الشهر الماضي في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، وأعلنت أن تكلفتها ستكون 1299 دولارًا على أن تبدأ في شحنها هذا الربيع.

ومقارنة مع اللوحة التقليدية التي تستخدم مُركبات ”OLED“ باللونين الأزرق والأصفر، تستخدم تقنية ”QD-OLED“ من سامسونغ الثنائيات العضوية الزرقاء باعثة الضوء التي تمر عبر النقاط الكمومية لتوليد اللونين الأحمر والأخضر.

ويتمتع اللون الأزرق بأقوى طاقة ضوئية، لذا توفر تقنية ”QD-OLED“ نظريًا مزيدًا من السطوع والكفاءة.

وتشمل المزايا الأخرى عمرا أطول، وزوايا مشاهدة أكثر اتساعا، واحتمالية احتراق أقل.

وتأتي الشاشة أيضا بتقنية ”HDR“، التي تتوافق مع الحد الأدنى من معيار ”DisplayHDR True Black 400“ لشاشات ”OLED“.

وعلى الرغم من أن السعر ليس منخفضًا تمامًا، إلا أنه لا يزال أرخص من بعض شاشات ”OLED“ التقليدية المتوفرة حاليًا في السوق.

وعلى سبيل المثال، تأتي شاشة ”OLED“ فائقة الدقة مقاس 32 بوصة من ”إل جي“، بسعر 4000 دولار، رغم أنها ليست مثالية تمامًا للألعاب.

ويرى خبراء التقنية أنها خطوة إيجابية من قبل شركة ”ألين وير“ لإنتاج شاشة تستخدم تقنية ”QD-OLED“ الجديدة أقل بكثير من سعر 2000 دولار، مشيرين إلى أنها أيضا تسلط الضوء علي مستقبل المنتجات الأخرى التي تستخدم تقنية ”QD-OLED“.