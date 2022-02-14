تقنية لطي الفولاذ على طريقة فن الأوريغامي

طوّرت شركة Stilride السويدية المختصة بصناعة أجهزة تنقل شخصية، تكنولوجيا جديدة يمكنها ثني معدن الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يدخل في صناعة جسم المركبات والآلات الصناعية الأخرى، بطريقة هندسية وتحوله إلى أشكال هندسية متعددة، تحاكي فن طي الورق ”الأوريغامي“.

وبحسب موقع Automotive Daily المختص في أخبار السيارات، فإن شركة Outokumpu في فنلندا لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، اقترحت فكرة المشروع البحثي لهذه التقنية، وعملت الشركة السويدية على تطوير المشروع، وجعله قابلا للتطبيق، في تكنولوجيا منخفضة التكلفة، أطلقت عليها اسم الأوريغامي الصناعي Lightfold.

وتتيح التقنية المطورة طيّا مزدوجا للصفائح المسطحة للفولاذ المقاوم للصدأ، بواسطة جهاز روبوت، يعمل على تسخينها باستخدام أشعة ليزر.

وقال جوناس نيفانج، مدير شركة Stilride، السويدية إن الطريقة الشائعة الاستخدام لصنع ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ، تتمثل في عملية تسمى ”الدرفلة على البارد“، وتعتمد تمرير هذا المعدن عبر بكرات عند درجات حرارة منخفضة، ما يؤدي إلى زيادة في صلابة المعدن، وتجعل من الصعب ثنيه.

وأضاف جوناس نيفانج، أن استخدام الليزر لتسخين معادن الفولاذ المقاومة للصدأ، على طول خط الطي المقصود بدقة قصوى، يجعل من الممكن ثنيها وتشكيلها بسهولة كبيرة إلى أشكال ثلاثية الأبعاد، تجمع بين نتوءات مرتفعة ومنخفضة.

وتهدف الشركة السويدية من وراء تطوير التكنولوجيا، إلى استخدام الأوريغامي الصناعي؛ لطي الصفائح المعدنية، وصنع منتجات تعمل على تغيير الأساليب التقليدية في تصنيع هياكل الآلات.

وصنعت الشركة بالفعل أولى منتجاتها بالتقنية الجديدة، والتي تتمثل بدراجة ”سكوتر“ جاهزة للاستخدام، ولا تحتاج هياكل الآلات والمركبات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى طلائها؛ لأنها لا تصدأ، كما يؤدي تجنب طلاء هذه المنتجات الصناعية إلى تقليل استخدام المواد التي تدخل في صناعتها؛ بالتالي تخفيض تكلفة إنتاجها، ووزنها المحتمل حسب حجم المركبة.

وحسب ما ذكره موقع Automotive Daily، فإن شركة R&D Robotdalen السويدية للصناعات المشغلة آليا، بدأت في اختبار تكنولوجيا الأوريغامي الصناعي، لتوسيع نطاق استخدامها، وبمجرد تحديد قابلية تطبيقها تجاريا، فمن المتوقع أن تكون مناسبة ليس فقط في صنع دراجات ”سكوتر“، لكن أيضا لإنتاج مجموعة واسعة من هياكل المركبات والآلات المختلفة.