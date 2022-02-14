مقعد جديد قابل للتعديل لتوسيع المساحة الضيقة في مقصورات الطائرات

طورت شركة ساترفيلد إيروسبيس Satterfield Aerospace، الأمريكية، والمختصة بتصنيع خدمات المكونات الداخلية للطيران، تقنية جديدة، عبارة عن مقعد وسادة سفلي قابل للتعديل، يمكن تطبيقه على مقاعد الطائرات في الدرجة الاقتصادية، للحصول على مساحة كافية داخل المقصورات الضيقة.

ووفقا لموقع Runway Girl لأخبار الطيران، صممت الشركة الأمريكية، مقعد الوسادة السفلي، من معدات مستقلة الحركة، ويمكن توصيله مع المقاعد الثابتة الجديدة أو المستخدمة بالفعل في مقصورات الطائرات.

من ناحيته أوضح جون ساترفيلد، مدير الشركة المصنعة للتقنية، أن مقعد الوسادة السفلي الجديد، أخف وزنا من مقاعد الوسادة الشائعة الاستخدام في الطائرات، وذلك بسبب الآلية الوظيفية المطورة للتحكم بحركته.

ويمكن للركاب التحكم في حركة مقعد الوسادة السفلي الجديد، مؤقتًا أو لفترات طويلة حسب رغبتهم، وذلك بتعديل زاوية وضعيته، من خلال نشره يدويا، أو آليا عن طريق الضغط على زر مثبث في الأداة.

ويُنشّط كلّ من الخيارين لتعديله، من وظائف الرفع والإمالة، لدفع المقعد للأعلى وللخلف في الوقت نفسه، مما يوفر مساحة إضافية داخل المقصورة.

وبين ساترفيلد أن مقعد الوسائد السفلي المطور، يمكن تصميمه ليناسب أي علامة تجارية من مقاعد الدرجة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يحسّن من الوظائف الحركية في مقاعد الطائرات، بطريقة مشابهة لميزة إضافة مساند رأس مفصلية إلى هذه المقاعد الثابتة.

وتمنح التقنية الجديدة الركاب وخاصة الجالسين في المقعد الأوسط أو مقعد النافذة، مزيدا من المساحة لمد أرجلهم، وتحقيق راحة في حركة الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وذلك دون الحاجة إلى مغادرتهم المقعد.

وكشفت الشركة الأمريكية أنها أكملت بالفعل صنع نموذج فعال، لمقعد الوسادة السفلي القابل للنشر، وهو جاهز لبدء عملية التصنيع.

ويواجه بعض الركاب المسافرين بالطائرات في الدرجة الاقتصادية، مشكلة المساحة المحدودة للأرجل، وتعتبر مرهقة لدى الكثيرين، وخاصة خلال الرحلات الطويلة.

وقبل جائحة كوفيد 19، اعتاد الكثير من ركاب الدرجة الاقتصادية خلال الرحلة، على الخروج من مقصوراتهم والسير في ممر الطائرة، لتنشيط الدورة الدموية في الأطراف.

وفي ظل الإجراءات المفروضة على السفر الجوي، لمنع تفشي فيروس كورونا، منعت معظم شركات الطيران تنقل الركاب بين المقصورات.