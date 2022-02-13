خبراء يحذرون من استخدام "الدرونز" صينية الصنع

حذر خبراء في تايوان من أن الطائرات دون طيار صينية الصنع التي تستخدمها الشركات الخاصة والأفراد في البلاد ”قد تنقل المعلومات إلى بكين“.

ونقلت صحيفة ”تايوان نيوز“ عن سو تزو يون، مدير معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني التايواني قوله إنه ”يتعين على تايبه التفكير في التعاون مع المنظمات غير الحكومية لاختبار المنتجات الصينية بانتظام ويقظة ومشاركة النتائج مع الجمهور.“

وأضاف سو في حديثه مع الصحيفة التايوانية أن تجاربا سابقة أظهرت أن هواتف ”شاومي“ و“هواوي“ و“زي تي إي“ (ZTE) المحمولة وكذلك طائرات ”DJI“ دون طيار الصينية تحتوي على إعدادات برنامج نقل البيانات في برامجها الثابتة.“

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية في إحدى الجامعات التايوانية قوله إنه ”يجب أن تحظر سلطات بلاده الطائرات دون طيار صينية الصنع تمامًا.

وأضاف أنه إذا لم يتم حظرها بشكل كامل، فمن الضروري أن تتحقق السلطات المعنية من وظائف وإعدادات هذه الطائرات ووضع لوائح شاملة، على عكس اللوائح الحالية التي تنظم سلامة الطيران فقط“.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”تايوان نيوز“ أن العديد من الدول تحظر على القطاع العام استخدام المنتجات الصينية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات، خوفا من عمليات القرصنة، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، فرض قانون ”تفويض الدفاع الوطني الأمريكي“ لعام 2020 قيودًا على الحكومة الفيدرالية بشأن شراء الطائرات الصينية دون طيار.

وعن السبب وراء هذه المخاوف تجاه الطائرات دون طيار صينية الصنع وإعدادتها، نقلت الصحيفة عن لجنة الاتصالات الوطنية في تايوان قولها ”إن المقيمين في الصين أو المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية يتحملون مسؤولية التوجيه والمساعدة والتعاون في عمليات الاستخبارات الوطنية وفقًا للمادة 14 من قانون الاستخبارات الوطني الصيني.“

وأوضحت اللجنة أن المادة تنص على أنه ”إذا طلبت بكين من المصنعين الصينيين تقديم المعلومات ذات الصلة، لا يمكنهم الرفض. وعندما تستخدم الشركات الخاصة أو الأفراد طائرات بدون طيار صينية، فقد يتم إرسال البيانات المهمة إلى الشركات المصنعة الصينية، والتي قد يتم إرسالها بعد ذلك إلى السلطات الحكومية الصينية“.

وتواجه تايوان –الجزيرة الصغيرة التي تطل على المحيط الهادئ وتقع في جنوب شرق آسيا– تهديدا متزايدا من غزو صيني محتمل.