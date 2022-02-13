للحفاظ على البيئة.. تقنية جديدة تسمح بنمو النباتات على واجهات المباني دون ماء

طور باحثون في هولندا، تقنية جديدة تسمح بنمو نوع من النباتات الصغيرة الملساء على أي سطح للمباني الخرسانية، دون الحاجة لسقيها بالماء.

ومن شأن هذا الابتكار أن ينقي الهواء بشكل طبيعي، ويمكنه توفير مساحات خضراء تُساعد بالحفاظ على البيئة، وفق ما أفاد تقرير متخصص.

وتُسمى التقنية الجديدة، التي طورها فريق من الباحثين لدى شركة ”Respyre“ الهولندية، المُختصة بمجال التكنولوجيا الحيوية، ”طحالب الحزازيات/Mosses“.

وبحسب تقرير لموقع ”hutching realty“ لأخبار التصاميم والهندسة المعمارية، فإن ”طحالب الحزازيات، ليس لها جذور، وتحصل على غذائها من الهواء“.

وأضاف الموقع: ”ذلك يعني أن الحزازيات يمكن أن تنمو في كل مكان، وفي كل ارتفاع واتجاه، بدون الحاجة لتزويدها بالمواد المغذية“.

ويتسبب عادةً نمو الطحالب على المباني الخرسانية في مشكلة تحتاج إلى معالجة في هيكلية جدرانها.

لذلك أنشأ باحثو الشركة طريقة جديدة تسمح بنمو الطحالب على جدران الخرسانة بدون الإضرار بهيكلها، وفق المصدر ذاته.

وصمم الباحثون لأجل ذلك، مادة خرسانية حيوية توفر بيئة خصبة للسماح لهذه الطحالب بالنمو فوق أي سطح خرساني“.

وقال التقرير إنه ”يمكن صب الخرسانة الحيوية المطورة، على أي جسم تقريبًا، من قوارير النباتات إلى الأسطح العمودية للمباني، إذ يتكيف سطح الخرسانة مع البيئة الحيوية لنمو الطحالب“.

وأكدت الشركة الهولندية، أن ”الخرسانة البيئية الجديدة ذاتية الاستدامة تمامًا“، مبينةً أن ”الهدف من تطويرها يأتي لإعادة دمج المساحات الخضراء في المدن بطريقة دائمة وفعالة“.

وأوضحت أن ”الخرسانة المطورة، تتميز بالعديد من الخصائص الفريدة، والتي تجعلها تستقبل حيويًا الطحالب، وتتضمن قدرتها على احتجاز الماء، وقوام مسامها الدقيق، بالإضافة إلى مستوى الحموضة والمغذيات التي يتضمنها الخليط“.

ويؤدي الارتفاع المستمر في عدد السكان واستمرار الزحف العمراني في المدن بالتزامن مع تغير المناخ، إلى تلوث شديد في الهواء، وانخفاض التنوع البيولوجي، والاستهلاك المرتفع للمياه وأنظمة الطاقة للتبريد.

ويسعى خبراء تصاميم المباني والهندسة المعمارية من حول العالم، للتوصل إلى حلول فعالة، لتطوير وسائل حيوية، تساعد في التخفيف من الآثار الضارة في المدن الكثيفة السكان.

وكانت دراسات سابقة توصلت إلى العديد من الحلول المستدامة، التي تتضمن تطبيق أسطح خضراء على البنى التحتية الحضرية، إلا أنها باهظة الثمن ويصعب صيانتها، بحسب ما ذكرت الشركة الهولندية.