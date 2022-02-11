إيلون ماسك "واثق جدا" من وصول "ستارشيب" لمدار الأرض هذا العام

قال إيلون ماسك، أمس الخميس، إن لديه ثقة كبيرة في أن مركبته الفضائية الجديدة ”سبيس إكس ستارشيب“ المخصصة لرحلات إلى القمر وكوكب المريخ، ستصل إلى مدار الأرض للمرة الأولى هذا العام، بالرغم من مجموعة عوائق فنية وتنظيمية لم يتسن التغلب عليها بعد.

وكان الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لـ“سبيس إكس“ يتحدث إلى حشد من ممثلي وسائل الإعلام وأنصاره في منشأة ”ستاربيس“ التابعة لشركته في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وكان ماسك يقدم عرضا توضيحيا شمل وسائل تكنولوجية فائقة ومقاطع مصورة على شاشات كبيرة وجلسة للأسئلة والأجوبة.

يأتي ذلك بعد مرور تسعة أشهر على تحقيق المشروع الفضائي الخاص الذي مقره كاليفورنيا أول إطلاق وهبوط ناجح لنموذج أولي من الصاروخ ”ستارشيب“، خلال رحلة تجريبية بعد أربع محاولات هبوط سابقة انتهت بانفجارات.

وأقر ماسك بالصعاب التي واجهتها ”سبيس إكس“ خلال تطويرها لمحركات ”رابتور 2 “ لصاروخها سوبر هيفي، وهو معزز إطلاق من الجيل الأحدث قابل لإعادة الاستخدام مخصص لحمل ستارشيب إلى المدار.

وأشار إلى وجود مشاكل في الانصهار داخل غرف الدفع بالمحركات بسبب الحرارة الشديدة، لكنه قال: ”اقتربنا للغاية من إيجاد حل لذلك“.

وتوقع الملياردير الأمريكي، زيادة إنتاج المحركات إلى سبعة أو ثمانية أسبوعيا بحلول الشهر المقبل، وإنتاج مركبة ”ستارشيب“ جديدة ومعزز شهريا بحلول نهاية العام.

وقال ماسك الذي يرأس أيضا شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية: ”أشعر في هذه المرحلة بثقة كبيرة في أننا سنصل إلى المدار (بستارشيب) هذا العام“.

ويمثل هذا الإطار الزمني إنجازا طموحا، حتى بالنسبة لرحلة تجريبية مدارية غير مأهولة تجمع بين سوبر هيفي وستارشيب، وهي الخطوة المقبلة من الصاروخ فالكون 9 الذي تعتمد عليه سبيس إكس حاليا، والذي قال ماسك إنه أتم 144 عملية إطلاق ناجحة و106 عمليات هبوط أثناء العودة.

وتستهدف ”سبيس إكس“ إطلاق ما تقول إنها أول رحلة خاصة للقمر في العالم عام 2023، حيث ستحمل ”ستارشيب“ رائد الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا واثني عشر فنانا، وتدور حول القمر وتعود إلى الأرض.

يشار إلى أن ”سبيس إكس“ قالت، أمس الخميس أيضا، إن عاصفة مغناطيسية أرضية نجمت عن تدفق إشعاعي ضخم من الشمس دمرت ما لا يقل عن 40 من بين 49 قمرا أطلقتها الشركة في الآونة الأخيرة ضمن شبكتها لاتصالات الإنترنت ”ستارلينك“.

وقال جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية بمركز ”هارفرد سميثونيان“، إنه من المعتقد أن ”الحادث يشكل أكبر خسارة جماعية لأقمار صناعية بسبب عاصفة مغناطيسية واحدة“.

وأطلقت ”سبيس إكس“، شركة صواريخ الفضاء التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا، والتي أسسها الملياردير إيلون ماسك، مئات الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار منذ عام 2019، في إطار شبكة ”ستارلينك“ لخدمات الإنترنت فائق السرعة.

وقال ماسك على تويتر، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، إن الشبكة تضم 1469 قمرا نشطا، وإن 272 تنتقل إلى مدارات تشغيل.