"أسترا سبيس" تخفق في توصيل أول حمولة تجارية لها إلى المدار

واجهت شركة ”أسترا سبيس“ ومقرها كاليفورنيا، المتخصصة في إطلاق الصواريخ للفضاء، انتكاسة كبيرة في سعيها للانضمام إلى نادي المشاريع الجديدة المزدهر بالشراكة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وأخفق الصاروخ الذي أطلقته ”أسترا سبيس“ يوم الخميس في توصيل أول حمولة تجارية للشركة الناشئة إلى المدار.

وتراجعت أسهم ”أسترا سبيس“ التي تم طرحها للتداول العام في يوليو تموز بفعل هذه الأنباء، حيث انخفضت بنسبة وصلت إلى 38٪ خلال التداول، يوم الخميس، على مؤشر ناسداك إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3.25 دولار. وأغلقت عند 3.91 دولار بانخفاض 26 ٪.

وكانت ”مركبة الإطلاق 0008“ التابعة لشركة ”أسترا“ والمكونة من مرحلتين، وتعمل بالكيروسين ومعروفة أيضا باسم ”الصاروخ 3.3″، تحمل أربعة أقمار صناعية بحثية مصغرة أو ”كيوبسات“ لصالح وكالة ناسا. وتم تطوير ثلاثة منها بواسطة جامعات عامة وواحد بواسطة وكالة الفضاء نفسها.

وجاءت أنباء فشل المهمة بعد حوالي 14 دقيقة من انطلاق الصاروخ البالغ طوله 38 قدما، الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1000 بتوقيت غرينتش) من محطة ”كيب كنافيرال“ ليحلق في سماء فلوريدا الزرقاء الصافية، فيما بدا للوهلة الأولى أنه رحلة سلسة.

وأعلنت كارولينا جروسمان مديرة إدارة المنتجات بشركة أسترا عن ”حدوث مشكلة غير محددة أثناء الرحلة حالت دون توصيل حمولات عملائنا إلى المدار“.

وقالت: ”سيتم إعلان مزيد من المعلومات عندما ننتهي من مراجعة البيانات“، مضيفة: الشركة ”تأسف بشدة لعملائنا“.

وجاءت الرحلة الفضائية الفاشلة في محاولة الإطلاق الثالثة للمهمة التي حددتها وكالة ناسا باسم ”إيلانا 41“.

وكانت الشركة قد أوقفت المحاولة السابقة، يوم الإثنين، قبل تشغيل محركات الصاروخ مباشرة.

وقال مسؤولون في ”أسترا سبيس“، إنه تم إلغاء عملية الإطلاق، يوم الإثنين، تلقائيا عندما اكتشفت الأنظمة خللا بسيطًا في القياس، قالوا لاحقا إنه تم حله ولم يكن سيؤثر على الرحلة بأي حال من الأحوال.

وتعد ”أسترا“ واحدة من مجموعة متنامية من الشركات الجديدة التي تبني أنظمة نقل حمولات صغيرة للاستفادة من النمو المتزايد في الإقبال على إطلاق أقمار صناعية مدمجة إلى المدار.

وتحتدم المنافسة في السنوات الأخيرة بين شركات صناعة الفضاء من أجل حجز مكان لها في الريادة العالمية في هذا المجال.