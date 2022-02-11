أبل تصدر تحديثا لحل مشكلة استنزاف البطارية في أجهزة "MacBook"

أصدرت شركة ”أبل“ الأمريكية تحديثًا جديدًا لحل مشكلات استنزاف البطارية التي واجهها بعض مستخدمي أجهزة الحواسيب المحمولة ”MacBook“، منذ الترقية إلى نظام تشغيل ”macOS 12.2“.

وتشير ملاحظات الإصدار الجديد إلى أنها تحتوي على إصلاحات لمشكلة تواجهها بعض أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بمعالجات إنتل، والتي قد تتسبب في نفاد البطارية أثناء وضع السكون عندما تكون متصلة بملحقات أو أجهزة بلوتوث خارجية.

وفي وقت سابق، اشتكى بعض المستخدمين من نفاد بطاريات أجهزة ”MacBook“ الخاصة بهم أثناء وضع السكون (Sleep Mode)، وقال أحد المستخدمين إنه رأى بطاريته تنخفض من 100 إلى 0٪ خلال ليلة واحدة من وضع السكون.

ويقال إن المشكلة تكمن في حقيقة أن ملحقات ”بلوتوث“ يمكنها إيقاظ أجهزة ”Mac“ عندما يكون في وضع السكون دون دراية من المستخدمين.

وبينما كان هناك دليل على أن تنشيط ”البلوتوث“ هو السبب وراء ذلك، أبلغ بعض المستخدمين أن إيقاف تشغيل البلوتوث قبل إغلاق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لم يساعد أيضا؛ مما جعل المشكلة غير واضحة إلى حد ما.

وقالت ”أبل“: ”نعمل أيضا على إصلاح مشكلة في البلوتوث على وجه التحديد، ونأمل أن تعمل مع جميع المستخدمين“.

ولتحديث جهاز ”Mac“، ينتقل المستخدم إلى تفضيلات النظام (System Preferences) ثم إلى تحديث النظام (Software Update) ثم يظهر تحديث ”12.2.1“، والذي يمكن تثبيته بالنقر فوق أيقونة ”تحديث الآن“ (Update Now).

وقامت شركة ”أبل“ مؤخرًا أيضًا بإتاحة إصدار ”macOS 12.3“ للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة مع أولئك الذين قاموا بتثبيت التحديث، مشيرة إلى أنه تم إصلاح نفس مشكلة استنزاف البطارية بالنسبة لهم أيضًا.

وكانت ”أبل“ قد أصدرت تحديث ”macOS 12.2″، في نهاية يناير الماضي، وتتضمن تطبيق موسيقى محدثًا من بين تغييرات أخرى، لكن سرعان ما تم الإبلاغ فيه عن بعض المشاكل وكانت أبرزها مشكلة استنزاف البطارية.

من ناحية أخرى، قدمت ”أبل“ أيضًا تحديثات لأنظمة تشغيل هواتف ”آيفون“ (iOS) والأجهزة اللوحية (iPadOS) والساعات الذكية (watchOS).

ونصحت ”أبل“ مستخدميها من مالكي أجهزة ”آيفون“ و“آيباد“ بسرعة تثبيت تحديث رقم ”15.3.1“ في أقرب وقت ممكن، حيث تشير ”صفحة الأمان“ الخاصة بالشركة (AppleTrack) عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إلى أنه تم تصميم هذا التحديث لإصلاح ثغرة أمنية ربما تم استغلالها بشكل نشط.