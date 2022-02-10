جهاز ليزر جديد يراقب عمل شبكية العين بطريقة غير غازية

ابتكر فريق بحثي مشترك جهاز ليزر يتيح مراقبة عمليات شبكية العين البشرية في الوقت الحقيقي، دون الحاجة لاستخدام أدوات فحص غازية.

وقدم الباحثون ابتكارهم من قسم طب وجراحة العيون في جامعة فروتسواف للعلوم والتكنولوجيا في بولندا، وجامعة كاليفورنيا فرع مدينة إرفاين في الولايات المتحدة.

وقال جريجوري سوبوي، المؤلف الرئيسي في المشروع، إن جزيئات الصبغات البصرية في العين المسؤولة عن الرؤية، ظلت غير مرئية لدى العلماء.

وبين أن التقنية الجديدة تغلبت على ذلك، باستخدام ما يسمى ليزر الفيمتو ثانية، الذي يصدر إشعاعات ضوئية في مدة زمنية تبلغ مليون مليار جزء من الثانية.

وأوضح سوبوي أن ليزر الفيمتو ثانية يتم دمجه في التقتية الجديدة مع وسائل أخرى للتصوير المباشر لشبكية العين.

والشبكية هي جزء من العين يستقبل المنبهات البصرية، وتحتوي على خلايا وأجزاء تسمى مخاريط وتسمح برؤية الألوان وتمييزها في الضوء الساطع، وأجزاء ثانية تسمى القضبان وهي حساسة لنبضات الضوء المفردة عند وقت المساء أو الليل.

وبين البروفيسور ماسيج فويتكوفسكي من المركز الدولي لأبحاث العيون في بولندا، أن العين البشرية هي مصنع كيميائي حيوي يعتمد نشاطه على التحولات الكيميائية والحيوية لوظيفة الأصباغ البصرية في الشبكية.

ووفقاً لموقع TFN، فإن الليزر الجديد المسمى ”مشط التردد البصري“، يقيس هذه الترددات الضوئية في الشبكية في سرعة غير مسبوقة، ويسمح بتقييم آمن وغير غازي لحالة العين.

وكشف الباحثون أن التقنية المطورة تفتح إمكانيات علاجية جديدة للأمراض التنكسية في الشبكية، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

كما تتيح إنشاء أدوات للتشخيص المتقدم والمبكر لأمراض العيون، ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا في أختبار أدوية جديدة.

وأنشأ الفريق البحثي جهاز الليزر الجديد، من الصفر بميزات جديدة، داخل مختبر جامعة فروتسواف، الذي يتضمن الجزء الضوئي ووحدات الطاقة والتحكم الإلكتروني، بالإضافة إلى تصميم هيكل الجهاز.

وحصل الباحثون على دعم من مؤسسة العلوم البولندية، ضمن برنامج First TEAM الذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، لإنجاز المشروع.

وتخلق بصريات العين صورة مركزة ثنائية الأبعاد للعالم المرئي على شبكية العين، التي تترجم تلك الصورة إلى نبضات عصبية كهربائية للدماغ لإنشاء الإدراك البصري.

وتؤدي شبكية العين وظيفة مماثلة لوظيفة مستشعر الصورة أو الفيلم في الكاميرا.