دعوة "علمية" إلى تعقيم الملابس بالشوكولاتة

توصل باحثون من قسم الهندسة الجزيئية في جامعة طوكيو اليابانية، إلى طريقة رائدة وفريدة، لتعقيم أقمشة الملابس والمفارش بجميع أنواعها، وذلك عبر استخدام الفضة والمواد الكيميائية الموجودة في الشوكولاتة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجامعة طوكيو اليابانية، فإن ”العديد من منتجات التعقيم تتضمن مادة الفضة المعروفة بخصائصها المضادة للميكروبات، لكن قد يكون من الصعب تطبيقها على الملابس بطريقة سهلة وفعالة“.

وتمكن الفريق البحثي في الجامعة اليابانية، من صنع طلاء فضي يقضي على ميكروبات الأقمشة والملابس بفاعلية، حيث إنه يعتبر منخفض التكلفة، ويمكن تطبيقه على الملابس والمنسوجات بسهولة.

واستخدم الباحثون في صنع طلاء التعقيم مادة ”حمض التانيك TA“، وهي نوع من المركبات العضوية متعددة الفينول ”البوليفينولات“.

وأوضح الفريق البحثي أن ”حمض التانيك، الذي يشار إليه بالرمز TA، يربط معدن الفضة ورمزه الكيميائي Ag، مع الأقمشة بفاعلية“.

وتوجد ”البوليفينولات“ في الكثير من المواد الغذائية، وأبرزها الشوكولاتة والنبيذ الأحمر، وهي المسؤولة عن قدرتها على تلطيخ الملابس والأنواع الأخرى من المفارش.

بينما عند تطبيق الطلاء المطور المسمى Ag / TA، على المنسوجات، فإنه يعمل على تطهيرها، ولا يلطخها أو يغير من لونها، كما تستمر فاعليته حتى عند غسل الملابس.

واختبر الباحثون مدى فاعلية الطلاء على الأقمشة، حيث وجدوا أنه يعمل على تحييد البكتيريا المسببة للرائحة، والفطريات ومسببات الأمراض، مثل الفيروسات.

من ناحيته شرح الباحث المشارك في الدراسة العلمية، جوزيف ريتشاردسون، أن ”مستوى ربط حمض التانيك TA، قوي جدًا، لدرجة أن المنسوجات المطلية التي تمت اختبارها مثل القطن والبوليستر وحتى الحرير، حافظت على الخصائص المضادة للميكروبات والرائحة، حتى بعد 10 غسالات على الأقل“.

واعتبر الفريق البحثي أن ”طلاء Ag / TA ، قد يكون مفيدًا بشكل خاص في المستشفيات وغيرها من البيئات المعقمة بشكل مثالي“.

ويمكن أن يكون مناسبا لمنتجي الملابس أو الأقمشة التجارية، حيث يمكنهم ببساطة، غمر المنسوجات في خليط من مركب الفضة ومواد ”البوليفينول“ الرابطة.

كما يمكن استخدام الطلاء الجديد على الملابس المستخدمة بالفعل، وذلك من خلال رش قطع الملابس أولا بمركب الفضة، ومن ثم تطبيق مادة ”البوليفينول“ عليها.