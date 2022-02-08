أمازون توسع خدماتها الطبية عبر الهواتف المتحركة هذا العام

أكدت شركة أمازون أن خدمة الاستشارات الطبية الخاصة بها ستتوسع في كافة أنحاء الولايات المتحدة، ما يعكس عزم الشركة على أن تصبح لاعبا رئيسا في صناعة الرعاية الصحية.

وتقدم ”أمازون كير“ خدمات صحية افتراضية وستوسع هذا العام الرعاية الشخصية إلى 20 مدينة أخرى، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو وميامي وشيكاغو، حسبما ذكرت أمازون في بيان لها يوم الثلاثاء.

وكانت شركة أمازون الأمريكية قد بدأت في طرح برنامج amazon Care لموظفيها عام 2019 ثم بدأت في تقديم الخدمة لشركات أخرى العام الماضي.

ويقدم برنامج خدمات الرعاية الصحية من أمازون الاستشارات الطبية، التي يتم تسهيلها من خلال تطبيق يناسب الهاتف الذكي، على مدار 24 ساعة في اليوم.

توفر أمازون أيضًا الوصول إلى مجموعة من خدمات الرعاية العاجلة والأولية، وقالت إن خدمات عملاء ”amazon Care“ تشمل وكالة التوظيف TrueBlue وWhole Foods Market، التي استحوذت عليها شركة التجارة الإلكترونية العملاقة عام 2017.

وحسب وكالة ”بلومبيرغ“، لطالما كان يُنظر إلى الخدمات الطبية على أنها هدف لأمازون، سواء لتقليل تكاليف رعاية القوى العاملة سريعة النمو لعملاق التجارة الإلكترونية أو باعتبارها مصدرا محتملا للإيرادات في منطقة يقول البعض إنها جاهزة للتحول الرقمي.

ولدى أمازون العديد من مبادرات الرعاية الصحية حاليا، ففي عام 2020، أطلقت الشركة خدمات الصيدليات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة تحت علامتها التجارية الخاصة، المبنية على PillPack، وهي صيدلية للتوزيع عبر البريد حصلت عليها أمازون.

وتبيع الشركة أيضاً المعدات المكتبية وبعض المستلزمات الطبية للمستشفيات والعيادات من خلال برنامج المبيعات التجارية Amazon Business، حسب الوكالة.

وتقول أمازون إن خدمتها الصحية Amazon Care تجمع بين أفضل خدمات الرعاية الافتراضية والخدمات الشخصية، لافتة إلى أنه مع بحث المزيد من المؤسسات عن حلول رعاية صحية ملائمة وشاملة وعالية الجودة، فإنها تشهد تزايد الطلب على عروض الرعاية المختلطة الفريدة من نوعها من Amazon Care.