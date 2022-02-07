تطوير مكبرات صوت للمركبات تحسن تجارب الاستماع أثناء التنقل

طورت (شركة Warwick Acoustics“ (WA“ البريطانية، والمختصة بصناعة مكبرات الصوت، تقنية جديدة لسماعات الصوت مخصصة للسيارات، أطلقت عليها اسم Aperio.

وتمتاز هذه التقنية بتحسينات مدخلة على كل من تجارب الاستماع أثناء التنقل، وكفاءة أداء السيارة بشكل عام.

وصممت الشركة البريطانية سماعات Aperio، أصغر حجما وأخف وزنا وأعلى أداء وأسهل في وضعها داخل المركبات، مقارنة مع مكبرات الصوت التقليدية، لإدخال تحسينات على كل من تجارب الاستماع أثناء التنقل وكفاءة أداء السيارة بشكل عام.

وذكر موقع Automotive Daily لأخبار السيارات، اليوم الإثنين، أن تكنولوجيا شركة WA، جاءت بنسخة محسنة من مكبرات الصوت الإلكتروستاتيكية، لتعمل في كافة أنواع السيارات، وحتى أحدث إصدارات المركبات الكهربائية.

وبدوره، بين ”مايك غرانت“ من شركة WA، أن مكبرات الصوت المطورة، تتناسب تماما مع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية، والتي يكون فيها خفة الوزن أمرا بالغ الأهمية.

وأوضح ”جراهام لانديك“، رئيس البرامج في الشركة البريطانية، أن سماعات Aperio يمكنها توفير ما يصل إلى 75% من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام طاقة تقليدي مكافئ في السيارات الحديثة، كما تقلل بنحو 75% من وزن النظام التقليدي.

وتتميز التقنية بسهولة تغليفها، حيث نحافة مكبرات الصوت الجديدة، وخفتها ومرونتها في الشكل، يسمح بتركيبها بشكل مدمج على الأسطح المزخرفة للسيارة، وفي اتجاهات مثالية للحصول على أفضل جودة صوت.

فيما أوضح ”إيان هوبارد“، من قسم التسويق في شركة WA، أن سهولة وضع مكبرات الصوت الكهروستاتيكية الجديدة، يجعلها مناسبة بشكل خاص لتطبيقات إلغاء الضوضاء؛ لأن أغشيتها منخفضة الكتلة وتستجيب بسرعة كبيرة وبدقة للتغيرات في الضوضاء المحيطة.

وقالت شركة WA ”إن مكبرات الصوت الكهروستاتيكية الجديدة، غير نافذة لتغيرات درجة الحرارة والرطوبة، ومستقرة في الأداء وجودة الصوت، حتى بعد فترة طويلة من استخدامها“.

وصنعت الشركة البريطانية، الطراز النهائي من السماعات يدويا من الذهب، ويأتي مع مضخم صوت مخصص ويباع بمبلغ 60 ألف دولار، وذلك بحسب موقع Automotive Daily.

وصممت السماعات قابلة لإعادة التدوير بالكامل تقريبا ولا تحتوي على أي من المواد السامة. وغلّفتها بإطار بلاستيكي خفيف للغاية من قطعتين مع شبكة على شكل قرص العسل؛ لحماية الغشاء، ومجموعة صغيرة من الموصلات في أحد طرفيها.