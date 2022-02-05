ابتكار تقنية للوقاية من مسببات الأمراض الصادرة عن حاويات القمامة

ابتكرت شركة Shield Devices الأمريكية والمختصة بوضع حلول للقضاء على الفيروسات والبكتيريا، جهاز مضخة محمول ذاتي التشغيل، أطلقت عليه اسم Trash Shield، من شأنه الوقاية من مسببات الأمراض في حاويات القمامة والنفايات، بتكلفة منخفضة.

وأكدت الشركة الأمريكية، أن الجهاز المطور يمكن أن يكون بديلاً فعالاً عن آلة الغسيل بالضغط العالي، الباهظة الثمن.

وتعتبر هذه الآلة من الطرق الشائعة الاستخدام في غسل حاويات القمامة والنفايات، وذلك من خلال الدفع غير المتسق للمياه باستخدام الضغط العالي.

وحسب موقع Recycling Today الإلكتروني والخاص بأخبار إعادة تدوير المنتجات، نالت شركة Shield Devices، براءة اختراع في تطوير الجهاز، حيث صنعته بحجم حقيبة صغيرة من مواد مستدامة، ويتم تشغيله بدون الحاجة إلى وصلة كهربائية.

ويمكن تثبيت الجهاز على أي نوع من حاويات القمامة والنفايات، ليزيل آليًا الآفات ومسببات الأمراض والروائح الكريهة المنتشرة في المكان.

من جهته، بين إريك لارابي، مدير الشركة الأمريكية، أن جهاز Trash Shield، يستخدم مطهرا مع سائل مُخفف للرائحة، مصرح باستخدامه من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA.

وأشار لارابي إلى أن الجهاز يعتبر خياراً استباقياً تجاه الأمراض التي تسببها حاويات القمامة، حيث يعمل بدون تدخل بشري.

وأوضح أن نظام المضخة بالجهاز يوزع المطهر آلياً على الأسطح الداخلية لحاويات النفايات، وذلك بعد إفراغها وإعادتها إلى الأرض، كما يمكنه توزيع المطهر على الغطاء بعد إغلاقه.

وحسب الموقع الإلكتروني لشركة Shield Devices، من شأن هذه التكنولوجيا غير المسبوقة، القضاء على الفور على البكتيريا والرائحة الكريهة، والحشرات، والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، وذلك في حال وجودها داخل حاويات النفايات.

كما ويمكنها تشكيل صيغة ردع عضوية للتخفيف من نشاط انتشار القوارض والحيوانات الأخرى في الحاويات.

وأوضح لارابي أن جهاز Trash Shield سوف يمنع آلياً مصدر الغذاء، التي تبحث عنه هذه الحيوانات داخل الحاويات.

وصممت الشركة الأمريكية الجهاز، ليتناسب استخدامه مع كافة مواسم السنة، وحتى في درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء.

ويعتبر جهاز Trash Shield مثاليًا للاستخدام لحاويات النفايات الخاصة بشركات النقل والمطاعم والمستشفيات والمدارس ومحلات البيع بالتجزئة.