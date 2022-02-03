صاروخ "سبيس إكس" يضع قمرا اصطناعيا تجسسيا أمريكيا في المدار

وضع صاروخ ”فالكون 9“ من سبيس إكس، في المدار قمرا اصطناعيا تجسسيا لحساب قوة الفضاء الأمريكية، حسبما أعلنت هيئة ”National Reconnaissance Office“ المسؤولة عن تصميم شبكة الأقمار الاصطناعية العسكرية الأمريكية وإدارتها، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي ”NROL-87“ انطلق الأربعاء عند الساعة 12.27 بالتوقيت المحلي (20.27 ت غ) من قاعدة فاندنبرغ العسكرية في كاليفورنيا، ووضعه في المدار قبل العودة للهبوط دون مشكلات في القاعدة.

ولفتت هذه الوكالة الاستخبارية الأمريكية، إلى أنها تولت تصميم وإنشاء وتشغيل هذا القمر الاصطناعي، لمهمة التعرف الفضائي، دون تقديم تفاصيل إضافية لكون هذه المهمة تنطوي على أسرار دفاعية.

وأوضحت ”National Reconnaissance Office“ التي تتبع للبنتاغون وتراقب حركة الملاحة البحرية الدولية واتصالات خصوم الولايات المتحدة، أن هذا القمر الاصطناعي الأول الذي يُطلق هذا العام، لكنه السابع عشر منذ عامين.

ويرتبط الإطلاق خصوصا بقيادة قوة الفضاء في لوس أنجلوس.

وكانت شركة ”سبيس إكس“ أعلنت نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل إطلاق 3 أقمار صناعية بريطانية الصنع على متن صاروخ ”فالكون 9“.

وصرحت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي ”إيلون ماسك“، في بيان لها، بتأجيل إطلاق الأقمار الثلاثة لمنح الفريق المزيد من الوقت لإعداد الصاروخ والتحقق من حمولاته، قبل إطلاق مهمة “ Transporter-2″ دون تحديد موعد جديد للرحلة.

وكان من المقرر أن تنطلق الأقمار الصناعية من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ“ناسا“ في فلوريدا على متن صاروخ ”فالكون 9“.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بناء الأقمار الصناعية الثلاثة بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني من وكالة الفضاء البريطانية، من خلال برنامج الشراكة الرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لبناء الأقمار الصناعية.

وشمل ذلك، أنظمة إنترنت الأشياء التي من شأنها أن تربط أجهزة الاستشعار التي تهدف إلى مراقبة تغير المناخ وتتبع الحياة البرية المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة الفضاء البريطانية، إن هذه الرحلة ستضع المملكة المتحدة في طليعة تغير المناخ ومراقبة الحياة البرية في المدار من خلال تطوير الأقمار الصناعية.

وقالت وزيرة العلوم ”أماندا سولواي“، إن المملكة المتحدة تقود الطريق في استغلال الفضاء لمواجهة تغير المناخ من خلال تطوير أقمار صناعية لمراقبة البيئة والحياة البرية.