لمنافسة تيك توك.. إنستغرام تخطط لزيادة مدة مقاطع "ريلز" إلى 90 ثانية

تخطط منصة إنستغرام لزيادة مدة مقاطع الفيديو القصيرة المصورة (Reels) للمستخدمين إلى 90 ثانية، وذلك في خطوة تهدف لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر“تيك توك“.

جاء ذلك حسب ما كشف مسرب البيانات ومطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام أليساندرو بالوزي، عبر حسابه على تويتر.

وقال بالوزي إن منصة إنستغرام تستكشف حاليا تمكين المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة (Reels) تصل مدتها في المستقبل القريب إلى 90 ثانية، بدلا من 60 ثانية وهو الحد الأقصى المتاح حاليا.

وتظهر صور مسربة نشرها بالوزي، أنه سيكون هناك تبديل داخل وضع تصوير الفيديو Reels والذي سيسمح للمستخدمين بسرعة بتعيين حد الفيديو على 90 ثانية.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022