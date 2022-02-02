لمنافسة تيك توك.. إنستغرام تخطط لزيادة مدة مقاطع "ريلز" إلى 90 ثانية

تخطط منصة إنستغرام لزيادة مدة مقاطع الفيديو القصيرة المصورة (Reels) للمستخدمين إلى 90 ثانية، وذلك في خطوة تهدف لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر“تيك توك“.

جاء ذلك حسب ما كشف مسرب البيانات ومطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام أليساندرو بالوزي، عبر حسابه على تويتر.

وقال بالوزي إن منصة إنستغرام تستكشف حاليا تمكين المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة (Reels) تصل مدتها في المستقبل القريب إلى 90 ثانية، بدلا من 60 ثانية وهو الحد الأقصى المتاح حاليا.

وتظهر صور مسربة نشرها بالوزي، أنه سيكون هناك تبديل داخل وضع تصوير الفيديو Reels والذي سيسمح للمستخدمين بسرعة بتعيين حد الفيديو على 90 ثانية.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022

يأتي ذلك فيما لم يتم طرح خيار 90 ثانية للمستخدمين حتى الآن، كما لم يؤكد إنستغرام بشكل رسمي أي خطط لتمديد مدة مقاطع الفيديو القصيرة المصورة (Reels)

يذكر أن إنستغرام أطلقت ميزة (Reels) في بدايتها بحد أقصى 15 ثانية، ثم ضاعفها إلى 30 ثانية. وتمت مضاعفة هذا الطول مرة أخرى في يوليو/ تموز من العام الماضي؛ ما سمح للمستخدمين بإنشاء (Reels) خاصة بهم مدتها دقيقة.

ويبدو أن هذه الخطوة من قبل إنستغرام، بمثابة محاولة لمنافسة وسد الفجوة مع ”تيك توك“، الذي يسمح لمستخدميه بتصوير مقاطع فيديو أطول بكثير. ورفع في يوليو الماضي مدة مقاطع الفيديو القصيرة من 60 ثانية إلى ثلاث دقائق.

اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة المصورة (Reels) الكثير من الجاذبية منذ إطلاقها في عام 2020. وأصبحت تحظى بشعبية كبيرة بشكل خاص في الهند، التي تحظر سلطاتها ”تيك توك“، وساعدها ذلك بالظهور كبديل مثالي للتطبيق الصيني.

وأخيرا أضافت منصة إنستغرام، دعما لخاصة الأفاتار لكي تنافس ميزة Bitmoji في سناب شات، حيث سمح الدعم الجديد لمستخدمي إنستغرام، بمشاركة صور الأفاتار ثلاثية الأبعاد في Stories و DMs وهي متاحة حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تعتبر Reels إنستغرام أفضل مكان للوصول إلى الأشخاص الذين لا يتابعونك، كما تعتبر منصة عالمية متنامية حيث يمكن لأي شخص اكتشاف العلامات التجارية ومنشئي المحتوى.

وستساعد هذه الإعلانات الشركات على الوصول إلى جمهور أكبر؛ ما يسمح للأشخاص باستكشاف المحتوى الجديد الملهم الذي تنشره العلامات التجارية ومنشئو المحتوى.