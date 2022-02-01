مستوحى من فن الورق الياباني.. ابتكار قابض آلي دقيق لحمل الأشياء الهشة

ابتكر باحثون في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، نوعًا جديدًا من المقابض الآلية الدقيقة، التي من شأنها أن تساعد الآلات في التقاط العناصر الأكثر قابلية للكسر.

ويعتبر هذا المقبض البلاستيكي المبتكر مستوحى من فن ”كيريغامي“ الياباني، ليكون حساساً بما يكفي، مثل رفع صفار بيض نيئ دون ثقبه، أو رفع شعر بشري وسمكة حية دون الإضرار بها.

و“الكيريغامي“ فن ورق ياباني مشابه لـ“الأوريغامي“ (فن طي الورق)، إلا أنه يستخدم القصات المعقدة للورق بدلاً من الاعتماد على الطي وحده، لخلق فن ثلاثي الأبعاد مذهل.

فيما أظهر مقطع فيديو، نُشر على مواقع تقنية، قدرة المقابض المبتكرة على رفع نقط من رغوة الصابون دون إتلافها، وحتى حبوب الصنوبر من أعلى صفار البيض النيئ دون ثقبه.

كما ذكرت تقارير أن هذه المقابض تمثل خطوة للأمام بالنسبة للروبوتات اللينة، لاستخدامها في مجال العمليات الجراحية الحساسة أيضاً، مثل غرسات المفاصل، لما تتمتع به من مرونة ونعومة.

والجدير بالذكر، أنه حتى الآن، كان تطوير روبوتات يمكنها التعامل مع العناصر غير الضخمة والهشة في نفس الوقت دون إتلافها، يمثل تحديًا كبيرًا في هذا المجال.

بدوره، قال جي يين، قائد فريق البحث: ”أظهرنا أن أسلوبنا يمكن استخدامه لإنشاء أدوات قادرة على استيعاب وتحريك الأشياء الهشة للغاية والحساسة“.

وعن طريقة عمل القابض، أوضح: ”القابض يحيط بشكل أساسي بشيء ما ثم يرفعه، على غرار الطريقة التي نلف بها أيدينا حول شيء ما. وهذا يسمح لنا بالإمساك وتحريك الأشياء الحساسة، دون التضحية بالدقة“.

وأضاف جي يين: ”نحن الآن بصدد دمج هذه التقنية في تقنيات الروبوتات اللينة لمواجهة التحديات الصناعية… نحن منفتحون على العمل مع شركاء الصناعة لاستكشاف تطبيقات إضافية وإيجاد طرق لنقل هذا النهج من المختبر إلى الاستخدام العملي“.

وتابع: ”نستكشف أيضًا كيف يمكن استخدام هذه التقنية في العمليات الجراحية الدقيقة، مثل عمليات المفاصل والغرسات، بالإضافة إلى الضمادات الذكية أو الأجهزة التعويضية القادرة على الانحناء والتحرك“.

وأفادت التقارير بأن القابض تم تصنيعه من صفائح البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) المعروف باستخداماته الواسعة في صناعات الأغذية والتعبئة والتغليف.