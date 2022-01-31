صندوق شحن ذكي يحدد الحرارة المطلوبة لسلامة الأدوية

أعلنت شركة ”Ember Technologies“، المُختصة بتطوير أواني طعام يمكن التحكم فيها حراريًا، ومؤسسة ”Cardinal Health“ المعنية بتطوير تكنولوجيا أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، عن تطوير صندوق شحن ذكي يُحدد حرارة الأدوية المطلوبة، ويبلغ المستخدم باستلام الشحنة.

وتمكن فريق بحثي لدى الطرفين من تطوير صناديق شحن ذكية لسلسلة تبريد الأدوية الصيدلانية؛ بهدف ”الحفاظ على درجة حرارتها خلال نقلها من المصنع إلى المُستلم“، حيث يمكنها ضبط الحرارة المطلوبة للأدوية بشكل ذاتي.



وأطلق الباحثون على الصناديق اسم ”Ember Cube“، وهي ذاتية التبريد، استنادًا إلى سحابة حاسوبية، ويمكنها أن ترسل آلياً إخطاراً إلى مركز الخدمة المشغّلة بتفريغ الشحنة.

وتعتبر درجة الحرارة معيار الصناعة الحالي لنقل الأدوية الحساسة، حيثُ يتم وضع عبوات ثلج للاستخدام لمرة واحدة، وعازل حراري ”الستايروفوم“، وورق مقوى لعمليات النقل، بحسب موقع ”KPVI“ الإخباري.



وتستخدم صناديق ”Ember Cube“ على متنها أنظمة راديو خلوي، وترصد موقعها بنظام تحديد المواقع العالمي “ GPS“، حيثُ يتم عرضها عبر لوحة القيادة المستندة إلى السحابة الحاسوبية الخاصة بشركة ”Ember“، وبناءً على ذلك تحدد ذاتياً درجة الحرارة المطلوبة للأدوية.

وأوضح الباحثون أنه بعد أن يستلم مقدم الرعاية الصحية شحنة الأدوية الخاصة به، يستخدم الصندوق جهاز الراديو الخلوي المدمج الخاص به، للتواصل مع مركز خدمة الشحن، والإبلاغ باستلام الشحنة، ثم يحدد مكانه من خلال موقع ”GPS“.

وبمجرد أن ترسل الصناديق إخطاراً إلى خدمة الشحن بأنها جاهزة للاستلام، فإنها تنشئ ملصق شحن جديدا على شاشة الحبر الإلكتروني الخاصة بها، وتتم إعادته إلى مركز توزيع في مؤسسة Cardinal Health.

وأكد الفريق البحثي أن تقنية الإرجاع إلى المرسل تسمح بإعادة استخدام صناديق ”Ember Cube“ مئات المرات، مما يقلل من النفايات، وتقضي على العبوات التي تستخدم لمرة واحدة في عمليات شحن الأدوية.

وقالت هايدي هانتر، مديرة ”Cardinal Health“، إن التقنية المطورة في الصناديق تسمح بوصول الأدوية واللقاحات إلى نطاق درجة الحرارة المطلوبة، لتكون جاهزة للاستخدام فور وصولها إلى المركز الصحي.

وأشارت إلى أن التقنية المطورة يمكن أن تكون حلاً مناسبًا بشكل خاص، في العديد من العلاجات الخلوية والجينيّة، التي عادة توضع في أنابيب، وتحتاج إلى متابعة في الوقت الحقيقي لدرجة حرارتها.