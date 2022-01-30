سترة تنقل الإحساس بالألم "الحقيقي" لمستخدمي ألعاب الفيديو

ابتكرت شركة ”OWO Game“ الإسبانية، سترة تنقل لمستخدمي ألعاب الفيديو، الإحساس بالألم والتفاعل الشبيه بالعالم الواقعي.

وبفضل السترة الجديدة، أصبح من الممكن الشعور بطلقات سلاح في الصدر أو ارتطام كرة أو عناق أثناء الاستمتاع بلعبة فيديو افتراضية، بحسب صحيفة ”لابانجوارديا“ الإسبانية.

وتسمح السترة الجديدة بتجربة غامرة، بفضل الأقطاب الكهربائية الموضوعة على الجزء الخلفي والأمامي منها، والتي تقدم أحاسيس مختلفة اعتمادا على نوع التحفيز الذي يتلقاه المستخدم.

وقال خوسيه فويرتيس، المدير العام لشركة ”OWO Game“، إن ”الهدف من هذه الملابس الثورية هو تحويل العالم الافتراضي إلى عالم حقيقي من خلال إضافة حاسة اللمس“.

ويمكن إضافة نظارات الواقع الافتراضي (VR) وعصا التحكم إلى هذه السترة اللمسية للاستمتاع بتجربة واقعية كاملة أثناء ألعاب الفيديو، كما يمكن استخدامها على أجهزة مختلفة مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وأوضح فويرتيس، ”إذا كنت في عالم افتراضي، ستكون قادرا على الشعور بالعناق أو المطر والرياح، كما تضمن السترة المزيد من المشاعر القوية في لعبة فيديو أو فيلم، مثل الإمساك بالذراع أو طلقة نارية أو ارتداد سلاح أو جرح أو سقوط حر“.

وتعد تجربة السترة واقعية بدرجة كبيرة، على سبيل المثال، إذا أطلق عليك قناص النار من سطح، فستشعر أن الرصاصة تمر عبر ظهرك، بينما إذا طعنت بسكين ستشعر بإحساس تمزق في الجلد وسريان الدم الناتج عن الجرح.

ولتجربة السترة، ابتكرت الشركة الناشئة لعبة يتعين عليك فيها إطلاق النار على طائرات بدون طيار، كما قامت بتكييف تقنيتها أيضا مع المقطع الدعائي لأفلام مثل ”أفاتار“ و“ستار وورز“.

وتؤكد شركة ”OWO Game“ التي تتخذ من مدينة ”مالجا“ مقرا لها، أنها في مرحلة الإطلاق وتجري حاليا محادثات مع شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وHTC، لبيع المنتج في جميع أنحاء العالم.

كما تدرس الشركة، إمكانية صنع ملابس أخرى تتمتع بهذه التكنولوجيا في المستقبل القريب، مثل السراويل أو القفازات.

ومُنحت الشركة، جائزة الابتكار من قبل جمعية التكنولوجيا الأمريكية، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 في لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل السترة إلى الأسواق بحلول نهاية العام، ويمكن أن تطرح بسعر أقل من 400 يورو.