بتصميمات وشاشات محسنة.. "آيسر" تقدم أحدث أجهزة "Chromebook" للفصول الدراسية‎‎

كشفت شركة ”آيسر“ التايوانية، لصناعة وإنتاج الحواسيب، النقاب عن أحدث مجموعة من أجهزة ”Chromebook“ التي تصممها خصيصاً منذ فترة لمجال التعليم والفصول الدراسية.

والأجهزة الأربعة التي كشفت عنها الشركة هي؛ ”Acer Chromebook 512″ و“511″ و“314″ و“Spin 311“. وزعمت الشركة أنه تم تصميم جميع الأجهزة لتكون ميسورة التكلفة مع تصميمات متينة، ولكل منها تركيز خاص.

وقالت الشركة التايوانية إنها صنعت هذه المجموعة بالكامل من مواد صديقة للبيئة، بما في ذلك لوحة اللمس ”OceanGlass“ المصنوعة من ”بلاستيك المحيط“ (نفايات بلاستيكية لا يتم جمعها بشكل صحيح ويتم التخلي عنها في البيئة حيث سيتم نقلها إلى المحيط إما عن طريق المطر والرياح والمد والجزر وتدفق النهر والفيضانات)، بالإضافة إلى باقي الجهاز أيضاً الذي تم تصنيعه من البلاستيك المعاد تدويره.

Acer Chromebook 512

يعد جهاز“Acer Chromebook 512″ هو النموذج الأكثر إثارة للاهتمام في المجموعة، حيث يقدم شاشة عرض 3:2. وتعتبر نسبة العرض إلى الارتفاع الأطول هذه مثالية للطلاب للكتابة والقراءة، على الرغم من أنها أقل مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو مقارنةً بالشاشة التقليدية 16:9 أو 16:10.

وشاشة ”Acer Chromebook 512“ عبارة عن لوحة مقاس 12 بوصة يمكن تزويدها بشاشة تعمل باللمس. وتشمل المواصفات شريحة معالج ”Intel N-series“، وبطارية تدوم 12 ساعة، وكاميرا ويب ”محسّنة“، والتخصيص المعتاد للمنافذ الخارجية.

ووفقاً لتقارير، يصل سعر جهاز“Acer Chromebook 512 “ – الذي يحمل كود (C852) – إلى 350 دولارًا علي أن تطرحه شركة ”آيسر“ للبيع في وقت لاحق من الشهر الجاري.

Acer Chromebook 511

والجهاز الثاني هو ”Acer Chromebook 511“ – الذي يحمل كود (C734 / T) – وقالت الشركة إنه تم تصميمه باستخدام البلاستيك ”الآمن للعب الأطفال“، مما يجعل المنتج مناسبًا ”للطلاب الصغار“.

وتأتي مواصفات الجهاز متطابقة تقريبًا مع شقيقه ”Chromebook 512″، والتغيير فقط جاء في الشاشة التي تأتي بمقاس 11.6 بوصة 16:9، مع نفس السعر أيضاً (350 دولارًا) ويبدأ طرحه الشهر المقبل.

Acer Chromebook 314

أما عن الجهاز الثالث الذي أعلنت عنه الشركة التايوانية، يحمل اسم ”Acer Chromebook 314“ وكود (C934 / T)، ويأتي بمقاس 14 بوصة، وأوضحت ”آيسر“ أنه مصمم للطلاب الأكبر سنًا والمعلمين أيضًا.

ويحتوي الجهاز – الذي تبلغ تكلفته 430 دولارًا – على حواف رفيعة حول الشاشة ويستخدم نفس معالجات ”Intel N-Series“ مع عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات ومكبرات صوت أمامية والمزيد. ومن المقرر أن يظهر هذا النموذج لأول مرة في أمريكا الشمالية في النصف الثاني من العام الجاري.

Acer Chromebook Spin 311

وأخيرًا، أعلنت الشركة عن رابع أجهزة المجموعة، وهو ”Acer Chromebook Spin 311″، والذي سيظهر لأول مرة في مارس المقبل بسعر 400 دولار بتصميم 2 في 1 وشريحة ”MediaTek MT8183“.

وقالت الشركة إن الجهاز – الذي يحمل كود (R722T) – يحتوي على شاشة مقاس 11.6 بوصة مغطاة أيضًا بزجاج ”Corning’s Antimicrobial Gorilla Glass“ لتعزيز عامل المتانة والنظافة، كما تدعي الشركة أن عمر بطارية الجهاز يصل إلى 15 ساعة عمل.

ويتم تشغيل أجهزة ”Chromebook 512″ و“511″ و“314“ بواسطة معالجات ”Intel Celeron N4500 أو N5100“ أو ”Pentium Silver N6000“. بالإضافة إلي ذلك، تأتي الأجهزة الثلاثة الأولى بها ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، بينما يحتوي جهاز ”Spin 311“ على 4 جيجابايت فقط، وجميعها – باستثناء ”Chromebook 314“ الذي يصل إلى 128 غيغابايت من سعة تخزين – تأتي بسعة تخزين تصل إلى 64 غيغابايت.

وبينما تأتي جميع أجهزة ”Chromebook“ الثلاثة الأخرى مزودة بقارئات بطاقات ”microSD“، فإن ”Chromebook Spin 311“ لا يدعم هذه الميزة.