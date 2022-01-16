روبوت للاختبارات السريرية يُحاكي إصابات الدماغ الواقعية

طوّرت شركة Gaumard Scientific الأمريكية للأجهزة الطبية، نوعا جديدا من الأنظمة الطبية لمحاكاة المرضى، في جهاز محاكاة طبي متعدد التخصصات، عبارة عن روبوت، أطلقت عليه اسم (HAL S5301).

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة Gaumard Scientific، يُحاكي نظام الروبوت المطوّر الحركة الحقيقية لمسار أمراض متعددة، والتي تتضمن الأعراض الواقعية لدى المرضى المصابين بالسكتات الدماغية وإصابات الدماغ الرضية.

من جانبه بيّن جون إيجيرت، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، أن HAL S5301 هو أول جهاز محاكاة يحقق الأهداف التعليمية عبر التخصصات السريرية المتعددة، في ميزة جديدة تتيح التدريب المتقدم على إصابات الدماغ.

وأنشأت الشركة الأمريكية، جهاز محاكاة المرضى الواقعي HAL S5301، باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، مدعوما بميزة التعلم العميق لوظائف الأعضاء البشرية، والتي تتضمن النطق وإجراء حوار.

وأوضح إيجيرت، بالإضافة لتشخيص إصابات الدماغ، يمكن لجهاز المحاكاة، تشخيص إصابات القلب والجهاز التنفسي والأوعية الدموية، بما في ذلك الوصول إلى الشرايين، والتوافق مع الرئة ”قياس قدرة الرئة على التمدد والتوسع“.

كما ويمكن استخدامه في التسمع الطبي عالي الدقة ”تشخيص الأمراض من خلال الإنصات للأصوات داخل الجسم باستخدام السماعة الطبية“.

وبحسب جيمس أرتشيتو، نائب رئيس المبيعات في شركة Gaumard Scientific، فإن جهاز المحاكاة، يتميز بقدرات هي الأولى من نوعها في هذه الصناعة، حيث تصنع بذلك الجيل التالي من أجهزة المحاكاة الطبية.

وشرح أرتشيتو أن جهاز المحاكاة، يعمل مع نظام تشغيل مطور UNI، والذي يدير العلامات الحيوية للمرضى، ويعمل على تقييم حالتهم المرضية، واستخلاص النتائج.

وأكد أرتشيتو، على إمكانية استخدام المعدات الطبية الحقيقية للمراقبة والتشخيص بدقة، في الاختبار السريري باستخدام جهاز المحاكاة HAL S5301.

وهدفت الشركة الأمريكية، من تطوير جهاز محاكاة، إلى توفير فرص تعليمية آمنة وفعالة، ولتكون جزءا أساسيا من التدريب الطبي على المستوى المهني عبر التخصصات السريرية، بالإضافة إلى التعليم على المستوى الأكاديمي.

ومن المقرر أن تقدم شركة Gaumard Scientific، جهاز المحاكاة الجديد، خلال الاجتماع الدولي لأنظمة المحاكاة في الرعاية الصحية IMSH، والذي يعقد خلال الفترة 15-19 من يناير الجاري، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويعتبر IMSH أضخم مؤتمر في العالم، مخصص لعرض أحدث أنظمة محاكاة الرعاية الصحية.