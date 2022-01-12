هل تنجح المناطيد في نشر الإنترنت بصحراء أفريقيا‎‎؟

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن جزيرتي ”زنجبار“ و“بيمبا“ التنزانيتين على وشك أن تصبحا موقعًا اختباريًّا لشبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ويأمل مسؤولو المشروع أن يحدِث هذا الابتكار ثورة في أفريقيا وخارجها.

ووفقًا للبنك الدولي يستخدم نحو 20 في المائة فقط من التنزانيين الإنترنت، وهو مستوى منخفض حتى بالنسبة للصحراء.

ويتأثر الاستخدام بتغطية الإنترنت المحدودة، ويتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف البيانات وانخفاض المعرفة الرقمية.

وقالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية ”إن ”ذلك يمكن أن يتغير قريبًا عبر السماء، بعد أن أطلقت شركة World Mobile في المملكة المتحدة شبكة هجينة باستخدام المناطيد، والتي تأمل أن توفر تغطية شبه شاملة في تلك المنطقة“.

وأشارت الشبكة أنه سيتم إطلاق بالونين مملوءين بالهيليوم، يعملان بالطاقة الشمسية على ارتفاع 300 متر فوق الأرض، إذ يبلغ مدى بثهما نحو 70 كيلومترًا، لكل منهما باستخدام ترددات 3G و 4G لإيصال إشاراتهما.

وأوضحت أن البالونين يمكنهما تحمل رياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة (93 ميلًا في الساعة)، ويبقيان في الجو لمدة تصل إلى 14 يومًا قبل النزول لإعادة ملئهما.

وقالت الشركة إنه في غضون ساعات قليلة من التوقف ستكون أجهزة الطيران الأخرى محمولة جوًّا؛ ما يضمن عدم انقطاع المستخدمين عن الخدمة على الإطلاق.

ولفتت إلى أن الإشارة الصادرة عن أنظمة الطيران التي ستستخدم كمحطة منصة منخفضة الارتفاع كافية لمهام مثل: تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني.

فيما يجري في الوقت نفسه إنشاء شبكات على الأرض. كل منها قادرة على توفير شبكة ”واي فاي“ لمئات الأشخاص بسرعات كافية لدفق الفيديو والألعاب.

وأضافت أنه من المقرر أن تكتمل الشبكة التي تضم 125 موقعًا العام الجاري، وسيتم إطلاق البالون الأول في حزيران (يونيو) المقبل.

وقال ميكي واتكينز، الرئيس التنفيذي لشركة World Mobile: ”تمثل زنجبار فرصة مثيرة حقًّا، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون نسمة… إنها مثل دولة صغيرة“.

وأوضحت ”سي إن إن“ أن الشركة تهدف للنجاح بعد أن فشلت الشركات الكبرى، لافتة إلى أنه في عام 2018 تم إغلاق مشروع ”Aquila“ من ”فيسبوك“، وهو نظام توصيل عبر الإنترنت يستخدم طائرات دون طيار على ارتفاعات عالية.

وأضافت أن شركة أخرى وهي ”Loon“، التي استخدمت بالونات ”الستراتوسفير“ للاتصال بالإنترنت، وكانت جزءًا من شركة ”Alphabet“ التابعة لشركة غوغل، أعلنت تعليق المشروع في أوائل عام 2021.