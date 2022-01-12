"NordicTrack iSelect".. دمبلز ذكية قابلة للتعديل تعمل مع "Alexa"

كشفت شركة ”نورديك تراك“ الأمريكية، المتخصصة في صناعة أجهزة اللياقة البدنية، النقاب عن ”دمبلز“ ذكية قابلة للتعديل أطلقت عليها اسم ”NordicTrack iSelect“.

والدمبلز الجديدة عبارة عن أوزان يتم التحكم فيها بالصوت وتعمل مع ”Amazon Alexa“، إذ زعمت الشركة أن المستخدم يمكنه أن يطلب من ”Alexa“ ضبط مدى ثقل الدمبلز لديه بدلاً من الاضطرار إلى القيام بذلك يدوياً.

وقالت الشركة إنه يمكن ضبط الدمبلز إلكترونيًا بين 5 و50 رطلاً بزيادات تبلغ خمسة أرطال.

ووفقًا لـ ”“iFit، الشركة الأم لـ“نورديك تراك“، تتميز الدمبلز بـ“محدد وزن آلي“ يتيح للمستخدمين تغيير وزن الجهاز بسرعة.

وأضافت الشركة أنه بفضل التكامل مع“Alexa“، يمكن للمستخدم أن يطلب من المساعد الصوتي تعيين وزن معين، أو زيادة الوزن أو إنقاصه، أو إنشاء وزن محدد مسبقًا لتمارين معينة.

وذكرت تقارير، أن اشتراك ”iFit“ غير مطلوب لاستخدام الدمبلز، وأن الأوزان تأتي مع عضوية عائلية مجانية لمدة شهر واحد؛ ما يتيح الوصول إلى مكتبة تضم آلاف التدريبات التي يقودها مدربون ”iFIT“ المتميزون.

وأوضحت أنه يمكن إنشاء إعدادات مسبقة لـ15 حركة دمبلز شائعة؛ مثل تموجات العضلة ذات الرأسين، والضغط على الكتف العلوي، ورفع الكتف الجانبي، ورفع الكتف الأمامي، وتمديد العضلة ثلاثية الرؤوس، والتجديف المنحني، والضغط على الصدر، بالإضافة إلى حركات أخرى.

وقالت الشركة إن تشغيل الدمبلز يتطلب الاتصال بـ“Wi-Fi“مع شبكة تدعم سرعة 2.4 غيغاهرتز، لترقيات البرامج الثابتة وميزات الدعم الأخرى.

وأعلنت أن الدمبلز تأتي أيضًا مع الحامل الخاص بها، والذي تم تجهيزه بحامل لوحي حتى يتمكن المستخدم من متابعة التدريبات الخاصة التي تقدمها“iFit“ أو أي تطبيق لياقة آخر، موضحة أنه يمكن أيضًا تعديل الدمبلز يدويًا عبر مقبض.

وعن الهدف وراء الدمبلز التي يتم التحكم فيها بالصوت،زعمت الشركة أن السبب يرجع إلى ”السرعة“ قائلة إنه في حين أن الدمبلز التقليدية القابلة للضبط توفر ميزة الأوزان المتعددة، إلا أنها تأتي على حساب الوقت الثمين الضائع في ضبط الأوزان بين التمارين، ما قد يؤدي إلى تعطيل تدفق التمرين وتركيز المستخدم.

وأعلنت الشركة أن الدمبلز متاحة الآن للشراء بسعر 429 دولارًا عبر موقع ”أمازون“.