شركة فرنسية تطور مقياسا ذكيا للحرارة يعمل بدون بطارية أو شحن

قدمت شركة ”باراكودا“ الفرنسية للتكنولوجيا الصحية مقياس حرار ذكيا جديدا يعمل بدون بطارية أو شحن كهربائي، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 المقام في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وكان مقياس ”BCool“ حاضرا بقوة في المعرض ولفت انتباه الزوار، حيث إنه على عكس الأجهزة الأخرى الحديثة الخالية من الزئبق، لا يحتوي على بطارية بل يعمل بـ“الاهنزاز“.

وكشفت الشركة أن الجهاز يحتوي على مكثف فائق متكامل (Supercapacitor)، وهو جهاز إلكتروني يمكنه الاحتفاظ بالشحنة مؤقتاً، مما يعني أنه يجب فقط ”هز“ المقياس لتشغيله، حيث ستوفر بعض الاهتزازات طاقة كافية لقراءة درجة الحرارة لمرة واحدة.

وقالت الشركة الفرنسية خلال عرضها المقياس الجديد إنها راعت المستخدم الذي يسهل عليه شحن البطارية أو استبدالها، مشيرة إلى أنه جاهز دائماً للعمل، وهو أمر حيوي وضروري في الوقت الذي يكون فيه قياس درجات الحرارة روتيناً يومياً مطلوباً للبعض كجزء من احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هناك خياراً لاستخدام الجهاز كميزان حرارة يعمل باللمس أو بدون، مما يتطلب فقط الضغط على زر الجهاز وتمرير مستشعر الأشعة تحت الحمراء ببطء أمام الجبهة، دون الحاجة إلى أي ملامسة فعلية للجلد، موضحة أن هذه الميزة تعتبر مثالية إذا أراد المستخدم، على سبيل المثال، فحص درجة حرارة رضيع نائم دون إزعاجه.

وادعت شركة ”باراكودا“ أن المستشعرات الخاصة بالجهاز مصممة للعمل بسرعة فائقة وتقديم قراءات بدقة غير مسبوقة، ويمكن لجهاز ”BCool“ الاتصال أيضاً عبر البلوتوث بتطبيق خاص بالجهاز، حيث ستتم مزامنة قراءات درجة الحرارة تلقائياً مع التطبيق، بحيث يمكن بسهولة تتبع تغيرات درجة الحرارة بمرور الوقت، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدوياً.

وذكرت الشركة أنه يمكن أيضاً إعداد حسابات خاصة على التطبيق لكل فرد من أفراد العائلة لتتبع درجات الحرارة وتسجيلها بمرور الوقت، بالإضافة إلى ملاحظات حول أشياء أخرى، مثل الأعراض الجسدية والعقاقير المستخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدمين إرسال هذه المعلومات إلى طبيبهم عبر البريد الإلكتروني. علماً أن التطبيق متوفر لنظامي التشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

والجدير بالذكر أن جهاز ”BCool“ مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، وهو مقاوم للماء، مما يجعله سهل التنظيف، كما أنه لا يحتوي على الزئبق، وهو مادة سامة للغايه تضر بصحة الإنسان عند التعرض لها بشكل مباشر، وتم منح الجهاز ”جائزة الشرف“ الخاصة بالابتكارات في المعرض، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 79 دولاراً.