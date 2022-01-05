شركة أمريكية تكشف عن أول "قفل ذكي" يدعم مفاتيح "أبل"

كشفت شركة ”Schlage“ الأمريكية المصنعة للأقفال عن أول ”قفل ذكي“، يحمل اسم ”Schlage Encode Plus Smart WiFi Deadbolt“ بالتعاون مع شركة ”أبل“، ويُعد إصدارا محدثا من قفل ”Schlage Encode WiFi“ الذكي الشهير.

ووفقاً لتقارير، فقد تم بناء هذه التقنية لتتماشى مع ابتكارات ”Apple Home Key“ الحديثة، التي تم تقديمها في تحديث ”iOS 15“.

وتتيح هذه التقنية إضافة مفتاح المنزل إلى ”Apple Wallet“ الخاص بالمستخدم، والذي يستخدم تقنية ”NFT“ للتواصل مع الأقفال.

وبنقرة بسيطة على هاتف ”آيفون“ أو ساعة ”أبل ووتش“ الذكية، يستطيع مالك المنزل فتح الباب بكل سهولة.

بدوره، قال ديف إيلاردي، المدير العام للشركة ”Schlage“: ”طوال تاريخنا الممتد إلى 100 عام، ظللنا ملتزمين بإحداث ثورة في تجربة المستخدم من خلال الوصول المريح والآمن إلى المنزل الذي يمكن لعملائنا الوثوق به“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) ”نحن متحمسون بشأن تعاوننا مع شركة أبل الذي يجمع بين علامتين تجاريتين مرموقتين تتمتعان بتاريخ وسمعة طيبة في تقديم الابتكارات للمنازل“.

وأوضح إيلاردي أن قفل ”Schlage Encode Plus Smart WiFi Deadbolt“ الذكي يوفر لأصحاب المنازل طريقة أبسط وآمنة للوصول إلى منازلهم، قائلاً: ”هذه مجرد خطوة أخرى في رؤيتنا لخلق تجارب هادفة توفر البساطة والاطمئنان“.

وأشارت التقارير إلي أن التقنية الجديدة يمكنها الاستمرار بالعمل في وضع ”احتياطي الطاقة“، بحيث إذا كانت أجهزة ”آيفون“ أو ”آبل ووتش“ في آخر أنفاسها، فلا يزال من الممكن استخدامها لفتح الأبواب لبضع ساعات إضافية.

والقفل الجديد يشبه إلى حد كبير، من حيث الميزات، شقيقه السابق“Schlage Encode Wi-Fi“، وهو الإصدار السابق للشركة، حيث يمكن للمستخدم التحقق مما إذا كانت الأبواب مغلقة، كما يمكن فتح أو إغلاق الباب من الهواتف أيضاً، لكنه يختلف فقط في ميزة ”النقر“ على الهاتف أو الساعة.

وأضافت الشركة ميزة أخرى تمكن مالك المنزل من إعداد ”رموز خاصة“ على ”Apple Wallet“ بنوافذ زمنية معينة لمنح شخص معين إمكانية فتح باب المنزل لفترة زمنية معينة، سواء كان دائماً أو مؤقتاً أو متكرراً.

كما تحتفظ الأقفال أيضاً بسجلات الاستخدام في الوقت الفعلي، حتى يتمكن المالك من معرفة الرمز الذي تم استخدامه لفتح أي قفل وموعد العملية.

وتدعم أيضاً خاصية ”“Siri و“Google Assistant وAlexa“ للتحكم في القفل.

يشار إلى أن ميزة النقر لفتح القفل متاحة فقط من خلال ”أبل“، لذا سيفقد مستخدمو نظام ”أندرويد“ خدمات هذه الميزة في الوقت الحالي، لكنهم سيكونون قادرين على استخدام ”Google Assistant“ أو تطبيق ”Schlage“ للتحكم في الأقفال.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن قفلها الذكي ”Schlage Encode Plus Smart WiFi Deadbolt“، سيكون متاحاً للشراء في ربيع العام الجاري بسعر 299.99 دولار.