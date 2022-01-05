"Witlings Body Scan".. ميزان ذكي يتابع صحة القلب ونشاط الأعصاب

أصدرت شركة ”Witlings“ الفرنسية للإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، ميزاناً جديداً للجسم، أطلقت عليه اسم ”Witlings Body Scan“، زاعمة أنه الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن.

وقالت الشركة الفرنسية إن التغيير الكبير الذي طرأ على الميزان الجديد، هو إضافة مقبض بأربعة أقطاب كهربائية تسمح بعمل رسم للقلب (تخطيط كهربية القلب)، وهي عملية تسجل الإشارات الكهربائية في القلب، بالإضافة إلى قياس نسبة دهون الجسم والماء في الذراع والساق والجذع، كما يمكن للجهاز أيضاً مراقبة نشاط الأعصاب.

وأوضحت الشركة أن الميزان مصمم لإمداد المستخدمين بمعلومات أكثر دقة عن قياسات الجسم المختلفة، حيث إنه يحتوي علي أربعة مستشعرات للوزن، و14 قطبًا كهربائيًا (ITO) داخل الجهاز، وأربعة أقطاب كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ على المقبض الجديد.

وذكرت أن عمر البطارية الخاصة بالميزان يستمر لمدة عام دون شحن أو استبدال مقارنةً بتسعة أشهر للموديلات السابقة، بالإضافة إلى شاشة عرض ملونة ”LCD“ أكبر حجماً وأعلى فى الدقة بقياس 3.2 بوصة.

ويسمح المقبض للإشارات الكهربائية الآمنة المنخفضة المستوى بالمرور عبر الجسم بالكامل، وليس القدم فقط، ويتيح عمل تخطيط للقلب عبر 6 نقاط، يمكنه اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، ويتم ذلك عبر مجموعتين من الأقطاب الكهربائية على كل جانب من المقبض وواحدة داخل قاعدة الميزان.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، ماتيو ليتومبي: ”يمكن لخوارزمية مدمجة بالميزان اكتشاف أنماط القلب المرتبطة بالرجفان الأذيني، وإظهار النتائج على الشاشة أو تطبيق ”Witlings‘ Health Mate“.

وأضاف: ”كما يمكن تخزين النتائج لمشاركتها مع المهنيين الطبيين من خلال التطبيق نفسه… ففي كل مرة تزن فيها نفسك، يمكن للميزان تقديم هذه المعلومات، بفضل المقبض الجديد“.

أما بالنسبة للوزن، فقالت ”Witlings“ إن معدل الخطأ الخاص بفحص الجسم لا يتعدى حدود الـ0.1 رطل (50 غراماً)، إذ يتم استخدام تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية المتعدد الترددات (BIA) لقياس نسبة الدهون في الجسم بالكامل، ونسبة الماء والدهون الحشوية وكتلة العضلات والعظام والمياه خارج الخلايا وداخلها.

وعلاوة على ذلك، يوفر الجهاز أيضاً قراءات لأجزاء الجسم الفردية، ومن ذلك الجذع والذراعان والساقان.

وقالت الشركة إن ”كل هذه الميزات تسمح للمستخدم باكتشاف القياسات التي يستخدمها خبراء الصحة والمتخصصون في الرياضة، مثل الدهون الموضعية الخطيرة أو اختلال التوازن العضلي“.

ومن خلال العمل مع شركة فرنسية تسمى ”Impeto Medical“، طورت شركة ”Witlings“ أيضاً ميزة لتقييم نشاط الأعصاب يمكنها تتبع نشاط الغدة العرقية في القدمين (الوظيفة الحركية) باستخدام تيار مباشر صغير عبر الأقطاب الكهربائية الموجودة في قاعدة الجهاز، حيث يمكن اكتشاف علامات تدهور الألياف العصبية الصغيرة، وهو أمر يمكن تصحيحه بالنشاط المنتظم واتباع نظام غذائي صحي.

وقال ليتومبي إنها ”وظيفة مفيدة، لأن هناك الكثير من المشكلات الصحية المزمنة، مثل السمنة المرتبطة بضعف وظيفة الأعصاب، حيث ابتكرت ”Impeto Medical“ أجهزة يستخدمها أطباء الأعصاب ويمكن أن تكلف ما يزيد عن 10 آلاف يورو“.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن الميزان من جمع بيانات نشاط الأعصاب من ملايين المستخدمين، وقد تكون مفيدة للبحث الطبي ورعاية المرضى.

وإلى جانب أجهزة قياس الوزن، تعمل الشركة على توسيع نطاق التدريب الصحي داخل التطبيق الخاص بها، حيث يمكن لمستخدميها الوصول إلى التدريب واختصاصيي التغذية الشخصية.

ومن المقرر أن تطرح شركة ”Witlings“ ميزانها الجديد في السوق للجمهور في النصف الثاني من العام الجاري، بتكلفة تقدر بحوالي 300 دولار، على أن يبدأ طرحه في أوروبا والولايات المتحدة.