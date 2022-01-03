من مواد تالفة ورخيصة.. تعرف على مزايا أول سيارة طاقة شمسية في الخليل

بعد جهد استمر 11 شهرا، نجح معلم الفيزياء الفلسطيني عزام أبو صبحة من مدينة ”يطا“ جنوب الخليل بالضفة الغربية، في صناعة سيارة كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، عبر تحويل المواد التالفة ”الخردة“ إلى سيارة بأدوات بسيطة ودون تكلفة كبيرة.

الفلسطيني أبو صبحة أكد في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أنه يسعى خلال الأشهر المقبلة، إلى الخروج بشكل وأداء أفضل للمركبة، سواء في ما يتعلق بسرعتها ومدة شحنها.

وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في ”استغلال موارد البيئة التالفة والاستعانة بالطاقة المتجددة، والسعي لتشغيل سيارة بسيطة على الكهرباء“.

وقال أبو صحبة إن ”فكرته بدأت عبر تجميع بعض البطاريات التالفة والخلايا الشمسية، وإجراء بعض التجارب عليها، خصوصاً عمليات الشحن، قبل إجراء تجارب على عدة محركات“.

وأضاف أن السيارة تتكون من محرك وبطاريتين وخلية شمسية، لافتاً إلى أنه بعد شحن الشمس للخلية الموجودة على سقف السيارة بالطاقة تقوم الخلية بشحن البطاريات مباشرة، في وقت يصل إلى ساعتين.

وبحسب المعلم الفلسطيني، فإنه يمكن للسيارة أن تسير مسافة 10 كيلومترات على البطاريات الموجودة بها حالياً.

ولفت إلى أن التجارب استغرقت وقتا تجاوز 11 شهراً للوصول إلى النموذج النهائي الموجود حالياً، فيما ما يزال أمامه الكثير من التجارب لتطوير الفكرة التي يرى أنها بحاجة إلى دعم ومساندة.

وتابع أبو صحبة بالقول: ”هذه المركبة لا تزال قيد التطوير من ناحية الإطار والشكل الخارجي، كما أحاول رفع سرعتها لتصل إلى 60 كيلومترا في الساعة“.

وبيّن أن السيارة في طور التجربة ولم يتم الانتهاء منها بالشكل النهائي لوضعها في معارض السيارات للبيع حتى الآن، خصوصاً أن الشكل الموجود حالياً هو فقط من أجل التجربة.

ولفت أبو صبحة إلى أنه لم يهتم كثيراً بالشكل النهائي للسيارة، لأن الهدف هو تجربة حركة السيارة وعملية الشحن، والوصول لأفضل النتائج لاستخدام الخلية الشمسية والاستفادة منها.

وأعرب عن استعداده ليكون شريكاً لأي مؤسسة أو شخص يسعى ويهتم بتطوير الفكرة، ودعمها بالتجارب والإمكانيات التي حصل عليها، لصناعة سيارة بمستوى معقول للعمل داخل فلسطين ليستفيد منها جميع الناس.

وعرض أبو صبحة السيارة المخترعة في عدة مدارس فلسطينية، بهدف تعريف الطلبة بالسيارة، ومناقشة مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، مبينا أنه استخدم السيارة في الوقت الحالي كوسيلة تعليمية للطلاب.

ويأمل أبو صبحة من الجهات الرسمية الفلسطينية أن تهتم أكثر بالاختراعات والمشاريع التي تستخدم الطاقة المتجددة والمواد التالفة والاستفادة منها، بدلا من أن تبقى تالفة وتشكل عبئا على البيئة في البلاد.