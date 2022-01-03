ما مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؟

شهدت الأعوام الأخيرة توجها ملحوظا في العالم العربي لدعم مسيرة الذكاء الاصطناعي، في خطوات طموحة تدعمها إجراءات وقرارات رسمية قد تغير مشهد التقنية في المنطقة خلال المستقبل القريب.

وبدأت إرهاصات أولى لتطبيق استراتيجيات واعدة أطلقتها بعض الدول العربية؛ على غرار استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، فضلا عن التركيز الكبير لتعليم مبادئ الذكاء الاصطناعي في المراحل الجامعية في دول عديدة بالمنطقة.

استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ 19 عالميا في مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2019، وحازت على ترتيبها من بين 194 دولة، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة أوكسفورد إنسايت، بدعم من مركز أبحاث التنمية الدولية من مقره في كندا.

ويأتي الترتيب المتقدم لدولة الإمارات ثمرة لتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومساعي التحول إلى مدن ذكية تحقق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

وتشير تقارير محلية إلى أن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، سجل نموا وصلت نسبته إلى 70% منذ العام 2015.

الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي

وازداد الاهتمام الرسمي في الآونة الأخيرة بتدريس تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وفي هذا الإطار، أطلقت مملكة البحرين، منتصف أبريل/نيسان 2019، للمرة الأولى في تاريخها، أكاديمية للذكاء الاصطناعي، في كلية البحرين التقنية.

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين كوادر من الشباب لتسهم مستقبلا في تطوير اقتصاد المعرفة وتوفير منصة لتعزيز قدرات الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إدراج تخصصات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للآلات في المنظومة التعليمية في المملكة.

وأطلقت دولة الإمارات، مطلع مايو/أيار 2019، أكاديمية الذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها في البلاد، الرامية إلى تعزيز دور الأتمتة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المحلي واحتلال مركز متقدم عالميا في هذا المجال.

وافتتحت مصر حديثا، للمرة الأولى في تاريخها أيضا، كلية للذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ شمال البلاد، بتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط تنسيق مع الوزارة لتأهيل المعيدين والمدرسين المساعدين ورفع كفاءتهم، من خلال منحهم أدوات التمكين الرقمي وتوفير تدريبات على تحليل وتأمين البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وبرمجة الآلات والأمن السيبراني.

وأطلقت السعودية كذلك، مطلع مايو/أيار 2019، الأكاديمية السعودية الرقمية، لاستقطاب وتطوير المواهب المحلية والقدرات الرقمية في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيق تجارب دولية رائدة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف الأكاديمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تمكين الكوادر المحلية من أداء وظائف نوعية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة ورعاية الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال التقنية، وربط الموارد البشرية بمهن المستقبل، في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال برامج نوعية متخصصة معدة، وفق أحدث أساليب التدريب العملية والتطبيقية.

وفي الأردن، افتتحت جامعة البلقاء التطبيقية، أواخر العام 2018، أول كلية للذكاء الاصطناعي في البلاد.

وأدرجت جامعتا اليرموك والزيتونة في الأردن، مناهج الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية، بهدف مواكبة الخريجين لاحتياجات سوق العمل، وشغل الوظائف المستقبلية في مجالات البرمجة وتصميم البرامج الذكية وتطوير الروبوتات وهندسة التنقيب عن البيانات.

وأعلنت الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، عن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، لتكون أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة بأبحاث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

هيئة سدايا السعودية للذكاء الاصطناعي

وفي آذار/مارس 2020، أطلقت السعودية هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، سدايا، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين أجيال المستقبل من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز التحول الرقمي.

وعن الهيئة قال المبتكر السعودي، الدكتور مشعل الهرساني، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”سدايا خصصت 20 مليار دولار للبدء بإنشاء شركات ناشئة في هذا المجال“.

أنشودة دبي

وبدأت دول عربية عدة بتنفيذ تطبيقات طموحة للذكاء الاصطناعي، على غرار إطلاق دولة الإمارات، في العام 2018، أنشودة دبي، أول مقطوعة موسيقية في العالم يبدعها الذكاء الاصطناعي، لتعيد السجال بقوة حول قدرة الآلات على التفكير والوعي والشعور، والانخراط في أحد أكثر الميادين خصوصية للجنس البشري، لتعلق الموسيقى بالعواطف والوجدان البشري.

وأبدع الذكاء الاصطناعي المقطوعة بالاستعانة بخوارزميات تعود لنحو 30 ألف سيمفونية موسيقية عالمية، ألفها عظماء الموسيقى الكلاسيكية على مر التاريخ، مثل بيتهوفن وباخ وموزارت.

أول مهندس استشاري آلي في العالم

وأطلقت دولة الإمارات مطلع مارس/آذار 2019، أول مهندس استشاري آلي في العالم للقيام بأعمال حكومية رفيعة، مثل تخطيط المشاريع، والتصميم والإشراف خلال مراحل التنفيذ، ودعم عملية اتخاذ القرار والتقليل من المخاطر.

تقديم الدعم لصناع القرار

وفي شباط/فبراير 2019، استعرض متحف دبي للمستقبل قدرة الذكاء الاصطناعي على القيام بأعمال حكومية وتقديم الدعم لصناع القرار، عبر شاشات تفاعلية تعرض وتحلل البيانات المتعلقة بالقضية المطروحة، وتوضح الواقع والنتائج المترتبة على التوجهات الرسمية.

وزير دولة للذكاء الاصطناعي

وعيّنت دولة الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ضمن تعديل وزاري جاء بصبغة شبابية، في إطار الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم.

الروبوت الشرطي

وتسعى إمارة دبي للوصول بنسبة رجال الشرطة الآليين إلى 25% من قوى الشرطة بحلول العام 2030. وتستخدم شرطة دبي حاليا الشرطي الروبوت لتقديم عدد من الخدمات الشرطية، ولديه كذلك القدرة على القيام بدور المرشد السياحي، ويقدم معلومات مفيدة بلغات عدة.

الباحث القانوني الرقمي

وأطلقت الإمارات في شباط/فبراير 2019، مشروع الباحث القانوني الذكي لتسيير المعاملات عن بعد وبشكل آلي للوصول إلى إلغاء المعاملات الورقية بالتدريج.

أول روبوت عامل نظافة

وفي شباط/فبراير 2019، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول روبوت عامل نظافة، في إطار استراتيجية دبي الذكية الرامية إلى التحول إلى مدينة ذكية بالكامل بحلول العام 2021، ومساعي دولة الإمارات للتحول إلى مدنٍ ذكية وخضراء تُحقق التنمية المستدامة، بإرهاصاتٍ بدأت تظهر في أبوظبي ودبي، ومنها مدينة مصدر، وهي من أوائل المدن الذكية عالميا، وكذلك المدينة المستدامة في إمارة دبي المستندة إلى التحول الرقمي.

ويبلغ طول الروبوت 135سم، وعرضه 90سم، وارتفاعه 128سم، وتبلغ سعة خزانه 90 لتر مياه، وهو مزود بحساسات تعمل بالليزر لكشف الطريق، ما يسهل حركته في ممرات ميترو الأنفاق.

الروبوت الصيدلي

وفي السعودية شهد العام 2019، إطلاق روبوت صيدلاني لتوفير خدمات مُرضية للمراجعين واختصار الوقت والجهد. وأدرجت شركة النهدي الطبية السعودية المتخصصة في مجال الصيدليات خدمة الروبوت الصيدلي، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لتحسين تجربة تسوق العملاء.

ولا تعد هذه التجربة الأولى في السعودية، إذ طبق مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك في العام 2017، نظام الصيدلية الذكية المزودة بروبوت ينفذ عددًا من العمليات.

وسبق أن أدرج مستشفى يونيفرسال في إمارة أبوظبي، روبوتا عاملا في صيدليته في العام 2013. وطبقت مستشفيات عدة في إمارة دبي التقنية في صيدلياتها في العام 2017، في إطار مبادرة من هيئة الصحة في دبي.

موظف آلي سعودي

ووظفت السعودية أول روبوت في وزارة التعليم، ومنحت وزارة التعليم الروبوت الذي يحمل اسم «تقني» بطاقة أول موظف آلي، مطلع العام 2019. ويؤدي في الوزارة مهام متعلقة بخدمة المراجعين من خلال جهاز تقييم إلكتروني، بالإضافة لإيصال رسائل لزوار معارض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

صوفيا

وللتأكيد على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن المستدامة، منحت السعودية في العام 2018، الجنسية السعودية للروبوت صوفيا، كبادرة رمزية لمستقبل مشروع مدينة نيوم الذي أطلقته السعودية على أمل أن يكون للروبوتات دور محوري في إدارة مدينة المستقبل.

وعن التجربة السعودية؛ قال المبتكر السعودي الدكتور مشعل الهرساني، في حديث لـ“إرم نيوز“: ”منذ أن أُعلن عن انطلاق رؤية السعودية 2030، في العام 2016، تعيش السعودية في حالة من الانتعاش التقني، وذلك في الجانب المعرفي والتطبيقي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك يرجع لسبب بسيط، ألا وهو التبني الواضح والقوي لاستراتيجيات التحول الرقمي التي ستعمل على نقل الدولة السعودية ومجتمعها نحو مرتبة متقدمة ضمن مجموعة الدول والمجتمعات الرقمية الحديثة والمتطورة“.

وأضاف: ”لم يكن صدور قرار اعتماد (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) قرارا مفاجئا في الوسط التقني ولدى الشركات وقطاعات الأعمال، لأن هذا القرار هو استكمال لمسيرة تحقيق رؤية 2030.

وأوضح الهرساني الحاصل على أكثر من 50 براءة اختراع: ”في السعودية الجديدة، لا يُمكن تجاهل الذكاء الاصطناعي كأحد عوامل التمكين الرئيسة في طريق تحقيق رؤية 2030. وتسعى السعودية جاهدة لتعزيز القدرات وتجهيز البنية التحتية وتدريب الفرق العاملة حتى تكون لديها المقدرة على مواكبة وإدارة الخدمات والمنتجات الناشئة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي وعملية التحول الرقمي“.

وعن دخول الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، قال الهرساني، باحث الدكتوراة في إدارة المعرفة: ”في مجال التعليم تجد أن الجامعات على مستوى العالم تتسابق في استحداث برامج أكاديمية متطورة وعلى أعلى مستوى من الاحترافية لتخصصات جديدة أصبحت من أهم التخصصات في الحياة العملية“.

وأضاف: ”في ظل تطبيق خطة التطوير الشاملة في المملكة، يتم التركيز على التعليم وتدريس التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل. من هنا يأتي تخصص الذكاء الاصطناعي في مقدمة التخصصات الجديدة التي يتم التركيز عليها في جامعات عالمية عديدة، ومنها جامعات سعودية تعد برامج أكاديمية متميزة تعمل على تطوير مهارات وقدرات الطلاب وتأهيلهم علميا وعمليا لمتطلبات سوق العمل“.

روبوتات صديقة للأطفال المرضى

وفي العام 2019، أعطت الإمارات روبوتات قابلة للتوجيه ذاتيا أو عن بعد، مهمات في مستشفى دبا الفجيرة، ليتحولوا إلى أصدقاء للأطفال المرضى، ما يشكل عاملا مساعدا في تحسين نفسياتهم وتخفيف عوارض رهبتهم من المراكز الطبية والأطباء والأدوية.

وتؤدي الروبوتات الجديدة مجموعة مهمات، منها استقبال الأطفال المرضى ونقلهم من مداخل العيادات إلى عيادة الأطفال، للحد من الأعباء النفسية وبث شعور بالاطمئنان لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

الروبوت المذيع

وللمرة الأولى في العالم، وظفت شركة أبوظبي للإعلام مطلع مايو/أيار 2019، مذيع ذكاء اصطناعي ناطقا باللغة العربية، ليقدم النشرات الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية، على مختلف قنوات شبكة أبوظبي، مع التركيز على تعابير الوجه وتفاعل الملامح.

فاطمة.. موظفة البنك الرقمية

وأدرجت المؤسسة المصرفية العربية (بنك إيه بي سي) من مقرها الأساسي في مملكة البحرين، الموظفة الافتراضية فاطمة ضمن طاقم عملها، لتكون أول موظف ذكاء اصطناعي لخدمة مراجعي المصارف في المملكة، ولتؤدي عملها بشكل مستقل وتتفاعل شخصيا، وتتعلم وتكتسب الخبرة من تعاملاتها مع المراجعين.

أول روبوت عامل تجزئة

وفي العام 2019، وظفت متاجر كارفور مول الإمارات التابعة لمجموعة ماجد الفطيم التجارية، الروبوت تالي، ليكون بذلك أول روبوت عامل في متجر للتجزئة في دولة الإمارات وعموم العالم العربي.

ويتولى الروبوت تالي البالغ طوله 163سنتيمترًا ووزنه 14كيلوغرامًا، مهمة مسح البضائع المعروضة على الرفوف ثلاث مرات في اليوم، وتستغرق كل عملية مسح نحو ثلاث ساعات، ليرفع تقارير عن الأخطاء في عرض المنتجات إلى قسم الدعم، ما يوفر جهد الموظفين ويمنحهم مزيدًا من الوقت لخدمة الزبائن.

الروبوت المُنقِذ

وسبق أن عرضت شرطة دبي خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع دبي للمستقبل قبل عامين، جهاز محاكاة افتراضية تم تطويره في مركز التقنيات الافتراضية في شرطة دبي، يجنب رجال الإنقاذ مخاطر من الممكن أن يتعرضوا لها خلال تأديتهم مهامهم.

وينفذ الروبوت المُنقِذ المهمات الموكلة له، إلا أن عمليات التحكم تبقى بيد البشر، من خلال جهاز المحاكاة، ما يتيح إنجاز المهمة المطلوبة بأسرع وقت وبشكل آمن وأكثر دقة.

أول موظف موارد بشرية آلي

وأطلقت الإمارات حديثا، روبوتيك، وهو أول روبوت ذكي يعمل في دائرة حكومية كموظف موارد بشرية. ويؤدي عمله على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، لإتمام 15 عملية إدارية مهمة بدقة عالية تصل نسبتها إلى 100%، ما يوفر الوقت والجهد وموارد بقيمة تصل إلى نحو 270 ألف دولار، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

موظف البنك الآلي في سلطنة عُمان

وأطلق البنك الوطني العُماني، في العام 2019، أول روبوت موظف في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، لتسيير معاملات المراجعين والتفاعل معهم ومساعدتهم في الاستفادة من خدمات البنك والرد على استفساراتهم.

مهرجان الروبوت في الكويت

وفي شباط/فبراير 2020، افتتحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في العاصمة الكويتية، فعاليات مهرجان الروبوت والذكاء الاصطناعي، الأول من نوعه في دولة الكويت، لعرض أحدث الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات عدة.

كل تلك المبادرات والمشاريع وغيرها الكثير، ما هي إلا خطوات طموحة، قد يكون لها دور رائد في مستقبل المنطقة، وقد تشكل حافزا للشباب العربي على مواكبة التحول الرقمي والتطور العلمي والتقني.