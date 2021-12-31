روبوت ياباني يساعد على التخلص من التوتر والاسترخاء

كشفت شركة ”Yukai Engineering“ اليابانية عن ”روبوت دب“، قالت إنها صممته خصيصا لكي يساعد على تخفيف حدة الضغط العصبي والتوتر لدى الأشخاص المنهكين ذهنيا.

وعلى سبيل المثال، عندما يشعر البعض بالتوتر أو عند الإحساس بشرود الذهن، يبدأون بقضم الأصابع بشكل عشوائي.

ولذلك، طورت الشركة روبوت ”Amagami Ham Ham“، حيث يقوم بقضم أطراف أصابع الشخص الذي تظهر عليه علامات التوتر.

وأوضحت الشركة أن ”الإحساس الممتع إلى حد ما“ الذي يوفره الروبوت سوف يمنح المستخدم الشعور بالراحة ويساعده على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية.

وكلمة ”Amagami“ تعني في اليابانية ”القضم الناعم“.

وقالت الشركة إن ”اللعب عن طريق القضم هو وسيلة للتعبير عن المشاعر المختلفة دون كلمات.. كما يوفر راحة نفسية لا توصف“.

وأضافت أن ”الكثير من الناس يستمتعون بشعور اللعب مع الحيوانات الأليفة والأطفال، لذا، يوفر Amagami Ham Ham الشعور نفسه عن طريق أشكال لعب مختلفة من القضمات، فهو لا يوفر الراحة فحسب، بل يقلل من التوتر ويساعد على الشفاء كذلك“.

بدوره، قال تسوباسا توميناغا، الرئيس التنفيذي للشركة ومخترع الروبوت: ”يحب معظم الناس إحساس القضم، لكنهم يعرفون إنه لمدة زمنية معينة، لأنهم بحاجة إلى تعليم أطفالهم أو حيواناتهم الأليفة لإيقاف هذه العادة مع مرور الوقت حتى لا يعتادوا عليها مع تقدم العمر“.

وأضاف أن ”الروبوت لا يقضم إصبعًا تلقائيًا، فقط عندما يضع المستخدم إصبعه في فمه المصنوع من القماش الناعم، توفر خوارزمية الروبوت، التي تسمى (Hamgorithm)، 20 أسلوبًا مختلفًا للقضم.. لا يوجد وصف محدد للأنماط المختلفة، ولكن يبدو أن جميعها لطيفة“.

واستوحت الشركة تصميم الروبوت من سلسلة الحيوانات المحشوة ”Nemu Nemu“ التابعة لشركة ”Liv Heart Corporation“ اليابانية – الصينية، وهي شركة رائدة في صناعة الأنسجة التي تساعد الناس على الاسترخاء والشفاء أيضا.

ووفقا لموقع ”تيك رادار“ التقني، أعلنت الشركة أنه سيتم إطلاق ”Amagami Ham Ham“ كمشروع ممول في الربيع المقبل، حيث يتوقع ممثلو الشركة أن يكون سعره حوالي 40 دولارًا.

وأطلقت الشركة أيضا روبوتا أسمته ”Emo ”Bocco، ليكون بمثابة جهاز طبي ذكي.

وأوضحت أن المستشفيات في اليابان تستخدمه لمراقبة العناصر الحيوية للمرضى، عبر أجهزة استشعار متصلة مثل مقياس نسبة الأكسجين في الدم وعدد نبضات القلب ومقاييس الحرارة، وإخطار الممرضات بحالة المريض.

وأشارت أنه تم استخدام Bocco Emo لإبلاغ أسر المرضى عن حالتهم، وإمكانية التواصل مع المرضى باستخدام المؤثرات الصوتية وتعبيرات الوجه والإيماءات أثناء انتظار وصول الممرضة.

وستقوم شركة ”Yukai Engineering“ بتقديم الروبوتات الجديدة بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2022) المزمع عقده يوم 5 يناير المقبل في مدينة لاس فيغاس بويلاة نيفادا الأمريكية.