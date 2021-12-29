هيونداي توقف تطوير محركات الاحتراق وتنتقل للسيارات الكهربائية

قررت شركة ”هيونداي“ الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إغلاق قسم تطوير المحركات الخاص، وأصدرت أول سيارة كهربائية من تصنيعها حديثاً، في خطوة تشير إلى نهاية زمن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وأفاد تقرير صادر عن موقع Electrek المتخصص في السيارات، بأن المصادر الاقتصادية في كوريا تزعم أن هيونداي أغلقت وحدة أبحاث تصميم المحركات في وقت سابق من هذا الشهر، على أن يبقى بعض العمال لصيانة المحركات الموجودة، في حين ينتقل باقي العمال لأداء المهام المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وقال التقرير إن إغلاق قسم تصميم المحركات يعد خطوة رئيسية للعملاق الكوري الجنوبي الذي بدأ في تطوير محركاته الخاصة في عام 1983.

وطورت شركة صناعة السيارات الكورية منذ 40 عامًا محركات احتراق داخلي لاستخدامها في تشكيلة سياراتها

الجدير بالذكر أن الشركة استغرقت نحو ثماني سنوات لإطلاق محرك ”Alpha“ الخاص بها، في حين مكّن خلفاؤها الشركة من أن تصبح واحدة من العلامات التجارية الخمس الأكثر تفضيلاً على المستوى العالمي.

وأوضحت صحيفة كوريا الاقتصادية أن مركز البحث والتطوير (R&D) في ناميانغ الخاص بالشركة يركز على تطوير المحركات، ويعمل به حوالي 12000 مهندس وفني تلقوا الآن تغييرًا في طبيعة مسؤولياتهم.

ووفقاً للصحيفة، تريد ”هيونداي“ تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وهذا يعني تكريس المزيد من طاقتها للتكنولوجيا الأحدث.

وأضافت الصحيفة أن رئيس البحث والتطوير المعين حديثًا في هيونداي“، بارك تشونغ كوك، وصف في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين تطوير محركهم بأنه ”إنجاز عظيم“، لكنه دعا إلى ”تغيير النظام لخلق ابتكار مستقبلي؛ لأنه لا مفر من التحول إلى المحركات الكهربائية“.

وقال المسؤول في شركة هيونداي: ”إن الكهربة أمر لا مفر منه وسيساعد التحول في إنتاج سيارات ستهيمن على السوق المستقبلية“، مكملاً: ”ستكون عملية إعادة التنظيم هذه نقطة انطلاق مهمة للتغيير في المستقبل في العام الجديد“.

وفي الماضي، كانت هيونداي متحفظة حيال الالتزام الكامل بالعمل في مجال السيارات الكهربائية، ولا تزال شركة صناعة السيارات تستثمر بكثافة في خلايا وقود الهيدروجين، لكنها بدأت في تحقيق بعض النجاح مع السيارات التي تعمل بالبطاريات مع إطلاق Ioniq 5.