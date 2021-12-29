سامسونغ تستعرض 13 مشروعًا ابتكاريًا في معرض CES 2022

تعتزم شركة ”سامسونغ“ الكشف عن 13 مشروعًا تقنيًا مبتكرًا ضمن برنامج C-Lab الخاص بها، خلال معرض CES 2022 التقني، أكبر معرض إلكتروني للمستهلكين في العالم والذي سيعقد، في الفترة من 5 إلى 8 يناير، في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة أنها ستقدم 13 مشروعًا مبتكرًا ضمن برنامج C-Lab CES 2022، وستعلن للجمهور عن 4 مشاريع من C-Lab Inside، برنامج ريادة الأعمال الداخلي التابع لها، بالإضافة إلى دعم 9 شركات ناشئة ضمن C-Lab Outside، برنامج تسريع بدء التشغيل الخاص بالشركة.

ومنذ العام 2016، تعرض ”سامسونغ“ مشاريعها C-Lab Inside في ”يوريكا بارك“، وهي مساحة عرض رئيسة للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم في CES.

وخلال المعرض، سيتم قياس قابلية التسويق واستجابة العملاء لتعزيز مشاريع الشركات الناشئة وزيادة تقدمها، فيما ستنقل الشركات التي أثبتت قابليتها للتسويق، إلى القسم داخلي في سامسونغ أو تصبح مشاريع عرض سيتم دعمها من قبل الشركة.

وستقدم الشركة الكورية الجنوبية، في المعرض 4 مشاريع لموظفيها تحت أسماء: Piloto وPROBA وInnovisio وZamStar.

ويعد Pilot وPROBA أحد حلول الذكاء الاصطناعي، حيث يسهل المشروع الأول تطوير العادات المناسبة في العلاقة مع الأطفال والهواتف الذكية، بينما يتكون الثاني من خدمة اختبار عبر الإنترنت.

وتسمح تقنية Innovision بالكشف المبكر عن الحول في مرحلة الطفولة، فيما يساعد ZamStar على تعلم العزف على الجيتار عن طريق أدلة LED.

وستمنح ”سامسونغ“ أيضًا خلال معرض CES 2022، الفرصة لتسع شركات ناشئة مدعومة من برنامج C-Lab Outside للانطلاق للأسواق العالمية.

وتم إنشاء C-Lab Outside، في أواخر العام 2018، لتسريع الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية، وتتلقى الشركات الناشئة في هذا النظام التوجيه والدعم المالي، ومساحة العمل، وإمكانية المشاركة في المعارض.

وتقدم ”سامسونغ“ هذه المرة بديلًا لخمس شركات ناشئة احتضنتها الشركة مباشرة في العام الماضي، و 4 أخرى من مركز دايغو، ومركز كيونغ بوك للاقتصاد الإبداعي والابتكار.

ويقدم مشروع Petnow القائم على الذكاء الاصطناعي، حلول التعرف على القياسات الحيوية للحيوانات الأليفة، فيما تعمل منصة SELECTSTAR لجمع البيانات، ووضع العلامات على أساس الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى RGT Inc الذي يعد روبوت خدمة معياريًا متعدد الوظائف و MoreDream Inc وهو نظام إدخال لتحسين إمكانية الوصول والإنتاجية للمكفوفين، وMONIT وهو حل ذكي للعناية بالحفاضات للمرضى المسنين.

كما تضم قائمة الشركات Digisonic وتقدم حلولًا صوتية غامرة ثلاثية الأبعاد للأجهزة المحمولة وتطبيقات الموسيقى التفاعلية وYellowknife المتخصصة في شاشات عرض السيارة، وbitsensing التي تقدم مجموعة من حلول تكنولوجيا رادارات التصوير للقيادة الذاتية والمدن الذكية.

واقترحت ”سامسونغ“ تسريع ودعم 300 شركة من خلال برنامج C-Lab Outside و200 مشروع عبر برنامج C-Lab Inside خلال 5 سنوات، وهو أمر متوقع تحقيقه في عام 2022.

وتدعم ”سامسونغ“ في الوقت الحالي 406 شركات ناشئة (244 من خلال برنامج C-Lab Outside و162 عبر برنامج C-Lab Inside)