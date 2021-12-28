خاتم ذكي قادر على التنبؤ مبكرا بالأمراض المزمنة

كشفت شركة متخصصة في التكنولوجيا الصحية عن خاتم ذكي قادر على مراقبة الأمراض المزمنة، وتحسين فهم البيانات الصحية لمرتديه.

ويعد الخاتم، الذي أزاحت الستار عنه شركة ”موفانو“، بمثابة الساعات الذكية المتصلة بالهواتف، حيث يتابع ضربات القلب وتغير معدلاته (HRV)، ومراقبة النوم والتنفس، ودرجة الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم، والخطوات والسعرات الحرارية.

وكما هو الحال مع أجهزة اللياقة والصحة الأخرى، سيتم إرسال البيانات من الخاتم إلى التطبيق على الهاتف، لمحاولة العثور على أنماط التغير بينها على المدى الطويل، بحسب ما نشر موقع ”computerhoy“ الإلكتروني.

ومن خلال جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليل ارتباطها ببعض، يمكن للخاتم ”التنبؤ مبكرا بالأمراض المزمنة“.

كما يمكن لـ“موفانو“ أن ينبه المستخدمين بكيفية تأثير عاداتهم على أنماط نومهم أو معدل ضربات القلب بمرور الوقت.

وتعد طريقة تخزين البيانات وتوصيلها جزءا من اتجاه بدأ في الظهور في الحلقات الذكية، على سبيل المثال مع ”Oura Ring“ أو ”Whoop أو Fitbit“.

وتستخدم هذه الأجهزة المعلومات حول المستخدم وتحليلها، وعادة ما تكون هذه الحلقات مصحوبة برسومات وأوصاف مطولة، وهو أمر تريد ”موفانو“ تبسيطه لجعل البيانات أكثر عملية ويمكن الوصول إليها.

وقال الموقع إن ”موفانو“ تهدف من خلال حلقتها المتصلة أيضا ”مراقبة الجلوكوز وضغط الدم، وتجري تجارب إكلينيكية لجمع المزيد من البيانات باستخدام ترددات الراديو“.

وأضاف أنه ”رغم أن الشركة أوضحت أن خاتم Movano مصمم خصيصا للنساء، إلا أنه يمكن لأي شخص استخدامه“.

وتابع: ”يتمثل أحد أهداف Movano في منافسة أسعار حلقة Oura التي تبدأ من 300 يورو، لكن الشركة يمكن أن تقترح خدمة اشتراك ستزيد على 6 دولارات شهريا التي تكلفها Oura“.

ونقل عن الرئيس التنفيذي لشركة ”موفانو“، الدكتور جون ماستروتوتارو، قوله: ”إن الهدف هو أن تحقق هذه الحلقة تصنيف الفئة الثانية في المستقبل، وأن تساهم في القطاع الطبي بشكل جيد“.

ورغم أن شركة ”موفانو“ ستعرض الخاتم الجديد خلال معرض CES 2022، الذي سيقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل، إلا أنه لن يكون متاحا إلا في النصف الثاني من عام 2022.