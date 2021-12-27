قبل أيام قليلة من نهاية العام الجاري، كشفت تقارير متخصصة أن تطبيق المراسلة الأشهر ”واتساب“ يختبر ميزة ”إنشاء المجتمعات“، خلال تحديث جديد تجريبي لنظام التشغيل iOS.

وكشف موقع ”wabetainfo“، المتخصص في رصد المزايا الجديدة وتحديثات واتساب التجريبية، أن التطبيق المملوك لشركة ”ميتا“ أرسل للتو تحديثا جديدا للاختبار عبر برنامج ”تست فلايت“ TestFlight بشأن ميزة إنشاء المجتمعات.

وبرنامج ”تست فلايت“ هو أداة اختبار رسمية لنظام iOS APP، يتيح لمطوري برامج IOS عمل اختبار تجريبي لتطبيقاتهم، ودعوة ما يصل إلى 10000 شخص عبر رابط يرسل إليهم بدلا من إنشاء دعوة لكل منهم.

وذكر موقع ”wabetainfo“ أن رقم إصدار التحديث المستقبلي، الذي من المتوقع طرحه لواتساب بشكل رسمي في العام الجديد بعد اعتماده من قبل شركة ”ميتا“، هو (2.22.1.1).

وفي التحديث الجديد يخطط واتساب لإتاحة ميزة إنشاء المجتمعات، والتي وفقا لموقع ”wabetainfo“ سوف تتيح لمستخدمي نظام التشغيل iOS إنشاء مجتمعات بعد كتابة اسم ووصف لكل مجتمع على حدة.

ووفقا لـ“سكرين شوت“ للميزة الجديدة التجريبية، سيكون بإمكان المستخدم القيام بربط ما يصل إلى 10 مجموعات في المجتمع الواحد، من خلال إضافة مجموعة جديدة أو إدراج مجموعة تم إنشاؤها بالفعل.

وبحسب الموقع، فإنه يمكن لمدير المجتمع إشعار المجموعات الـ10 المرتبطة برسالة واحدة بدلا من إرساله إلى كل مجموعة على حدة، في الميزة الجديدة التي لا تزال قيد التطوير، ولا توجد أي معلومات حول تاريخ إصدارها بشكل رسمي.

وسوف تسهل الميزة الجديدة على ”مدير المجتمع“ عملية التوجيه والتواصل مع المجموعات العشرة التي تتكون كل مجموعة منها من 256 عضوا، ما يعني أنه يمكنه إشعار 2560 شخصا برسالة واحدة.