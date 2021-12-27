"بينغ".. تقنية جديدة قادرة على إحداث ثورة في علاج أمراض الأعصاب

تمكن باحثون في الولايات المتحدة، من تطوير تقنية جديدة قادرة على إحداث ثورة في علاج أمراض الأعصاب.

وقالت دراسة الباحثين من جامعة فرجينيا الأمريكية، إن ”الفريق قدم شكلا جديدا من جراحات الدماغ لا يتطلب مشارط“.

”ويقضي هذا الجيل الجديد من الجراحة على دوائر الدماغ المعيبة، وهو تطور لافت يمكن أن يعالج الأمراض العصبية المنهكة ولكن من دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية“، بحسب ما نشر موقع ”سانتي لوغ“ المتخصص في المسائل الصحية، يوم الإثنين.

وقال الموقع إنه ”تم تطوير هذه التقنية من قبل الدكتور كيفن س. لي وزملائه في أقسام علم الأعصاب وجراحة الأعصاب في جامعة فيرجينيا ومركز مناعة الدماغ بجامعة ستانفورد“.

وأضاف أنه ”إذا تم تنفيذ هذا الأمر بنجاح في غرفة العمليات فقد يحدث ثورة في علاج بعض أكثر الأمراض العصبية صعوبة وتعقيدًا، بما في ذلك الصرع وبعض الاضطرابات الحركية وغيرها“.

وأشار إلى أن ”تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة منخفضة الكثافة تُمكّن من إزالة خلايا المخ المريضة دون الحاجة إلى قطع فروة الرأس“.

وبين أن ”هذه التقنية تخترق لفترة وجيزة الدفاعات الطبيعية للدماغ وتقدم سمًا عصبيًا مستهدفًا يقتل خلايا الدماغ التالفة بينما يحافظ على الخلايا السليمة ويحافظ على بنية الدماغ المحيطة“.

وقال كيفين س. لي، إن ”هذه التقنية الجديدة التي يُطلق عليها اسم ”بينغ“ ستحل محل إجراءات جراحة الأعصاب الحالية المستخدمة في علاج الاضطرابات العصبية التي لا تستجيب للأدوية“.

وذكر تقرير الموقع أن ”هذه التقنية الجديدة تُظهر بالفعل إمكانات مثيرة في الدراسات المختبرية“.

وتابع التقرير: ”قد يكون العلاج الجراحي للصرع الذي لا يستجيب للأدوية أحد التطبيقات الواعدة لتقنية ”بينغ“ حيث إن حوالي ثلث مرضى الصرع لا يستجيبون لمضادات الصرع وقد تقلل الجراحة أو تقضي على النوبات التي تصيب بعضهم“.

وأوضح فريق الباحثين أن ”تقنية بينغ، ناجحة في تقليل أو القضاء على نوبات الصرع في نموذجين من هذا المرض، ويمكن أن تقلل من خضوع مرضى الصرع إلى عملية جراحية أو استئصال تقليدي“.

وبحسب الموقع، فإن الميزة الكبرى لتقنية ”بينغ“ هي القدرة على القضاء على الخلايا العصبية المستهدفة جيدًا في منطقة من الدماغ، مع الحفاظ على الخلايا غير المستهدفة الموجودة في نفس المنطقة.

ولفت إلى أن ”الأساليب الجراحية الحالية تقضي على جميع الخلايا في المنطقة المعالجة.

وبين أن ”هذه التقنية تسخر قوة التصوير بالرنين المغناطيسي للسماح للعلماء بالنظر داخل الجمجمة وتوجيه الموجات الصوتية بدقة لفتح الحاجز الدموي الدماغي بدقة عند الحاجة“.

وتم تصميم هذا الحاجز لمنع الخلايا والجزيئات الضارة من دخول الدماغ.

وقال موقع ”سانتي لوغ“ إن ”بينغ تسمح بإيصال سم عصبي عالي الاستهداف يقضي (بشكل نظيف) على الخلايا العصبية المسببة للمشاكل، دون التسبب في أضرار جانبية“.

وأشار إلى ”ميزة أخرى لهذه التقنية وهي أنه يمكن استخدام هذا النهج على أهداف غير منتظمة الشكل في مناطق يصعب للغاية أو يستحيل الوصول إليها بجراحة الدماغ التقليدية“.