"وان ويب" تطلق 36 قمرا صناعيا من كازاخستان

أظهر بث مباشر، اليوم الإثنين، أن شركة التكنولوجيا ”وان ويب“، ومقرها بريطانيا، أطلقت 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى الفضاء من قاعدة ”بايكونور“ الفضائية في كازاخستان.

وتطلق الشركة أقمارا صناعية في المدار ضمن خططها لتقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة، وقالت على موقعها عبر الإنترنت، إن ”الإطلاق #12 هو الأخير في سلسلة من ثماني عمليات إطلاق مجدولة في 2021 بواسطة وان ويب مع شريكتها في الإطلاق أريان سبيس“.

وأذاع البث المباشر للإطلاق كل من ”وان ويب“ و“أريان سبيس“ الفرنسية العالمية لخدمات الإطلاق، ووكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“.

وقالت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، إن ”الأقمار الصناعية، التي أُطلقت على متن صاروخ سويوز-2.1 بي، سيتم فصلها على مراحل“.

وتخطط الشركة البريطانية لتشغيل خدمة الإنترنت التجارية العالمية الخاصة بها بحلول العام المقبل عبر نحو 650 قمراً اصطناعياً. ومع هذه المهمة الأخيرة صار لديها الآن ما مجموعه 394 قمرا اصطناعيا في المدار.

وتتنافس ”وان ويب“ في السباق لتوفير إنترنت سريع للمناطق النائية في العالم عبر الأقمار الاصطناعية مع المليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس رئيس أمازون.

وكانت شركة ”وان ويب“ البريطانية، قد قالت في شهر سبتمبر الماضي، إنها أطلقت 34 قمرًا صناعيًا في مدار حول الأرض من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية في كازاخستان، ليصل مجموع أقمارها العاملة في المدار إلى 322 قمرًا.

وتعتزم الشركة، إطلاق ما مجموعه 650 قمرًا، في مدار منخفض حول الأرض لنشر خدمة إنترنت سريعة عالمية، تصل إلى أقصى أركان العالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت ”وان ويب“ إن ”إطلاقا من الشرق الأقصى الروسي سيسمح لها بتوفير الاتصال في كل مكان شمال خط عرض 50 درجة“.

وأدرجت ”وان ويب“، المملكة المتحدة وألاسكا وشمال أوروبا وجرينلاند وأيسلندا وجميع الولايات الأمريكية الواقعة ضمن أراضي قارة أمريكا الشمالية، والمحيط المتجمد الشمالي وكندا، كمناطق من المتوقع توفير خدمة الاتصالات بالكامل فيها.

وكانت ”وان ويب“ قد استأنفت إطلاق الأقمار الصناعية، في ديسمبر/كانون الأول، بعد خروجها من الحماية من الإفلاس باستثمارات قدرها مليار دولار من تحالف للحكومة البريطانية وشركة بهارتي إنتربرايزس الهندية.

وحصلت الشركة على تمويل أيضا من الشركة الهندية ومن شركتي ”يوتلسات“ للاتصالات و“سوفت بنك“ اليابانية.

كما حصلت ”وان ويب“ على تمويل إجمالي 2.4 مليار دولار.