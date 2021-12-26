"تسلا" تتيح لمستخدميها تحويل سياراتهم إلى آلة عرض ضوئي

أطلقت شركة ”تسلا“ الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، ميزة جديدة تسمح لمالكي السيارات بإنشاء عروض الإضاءة الخاصة بهم لأي موسيقى من اختيارهم.

ولإنشاء عرض ضوئي -والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 دقائق- يجب على المستخدمين تنزيل ”xLights“، وهو برنامج مجاني مفتوح المصدر، وبعد الانتهاء من عرض الضوء في ”xLights“، يمكن للمستخدمين وضعه على ”USB“ وتحميله على سيارتهم.

وليست هذه التحديثات غريبة على ”تسلا“، فقد أصدرت الشركة، يوم الجمعة الماضي، ميزة جديدة تتيح للسائقين تحويل سيارتهم إلى مكبرات صوت، كما منحت ”تسلا“، في عيد الميلاد من العام الماضي، سياراتها القدرة على إطلاق الريح، والثغاء مثل الماعز.

ويرى النقاد أن ”تسلا“ شعرت بأنها أكثر سخاء هذا العام، لذا قررت أن الجميع بحاجة إلى ميزة لتحويل سياراتهم إلى آلات عرض ضوئي.

وقالت الشركة خلال الإعلان عن الميزة الجديدة إنه بإمكان المستخدمين حتى تنزيل عروض الأضواء من المبدعين الآخرين، موضحة أن ميزة ”Light Show“ تعمل مع طرازات ”Model S“ و“Model X“، بالإضافة إلى أي طراز من ”Model 3“ أو ”Model Y“. ولم تحدد المركبات الأخرى التي ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الميزة.

وإلى جانب ”Light Show“، تضمن تحديث برنامج العطلات من ”تسلا“ أيضًا ألعابًا جديدة مثل ”Sonic the Hedgehog“ و“Sudoku“، والإصدار متعدد اللاعبين من ”The Battle of Polytopia“.

وأضافت الشركة أيضًا تطبيق ”TikTok“ إلى شاشة اللمس المركزية للسيارة، فضلًا عن ميزة ”Boombox Megaphone“ التي تتيح للملاك عرض أصواتهم باستخدام مكبر الصوت الخارجي للسيارة، من بين أشياء أخرى كثيرة.

ويعتقد النقاد أنه بالرغم من أن الميزة متاحة للجميع، إلا أنه لا يبدو أن أي شخص سيكون قادرًا على إنشاء عرض ضوئي مدته 5 دقائق، مشيرين إلى أن هناك آخرين قد يستفيدون بالفعل من هذا ولن يمانعوا ببذل الوقت والجهد.

وأصدرت ”تسلا“ أيضًا تحديثًا خاصًا بالأشخاص الذين يعيشون في مناخات الطقس البارد، حيث أصدرت ميزات جديدة صديقة للبرودة، بما في ذلك سخانات المقاعد الأمامية التلقائية التي يتم تنشيطها بناءً على ظروف المقصورة، وإعدادات ”HVAC“.

وأوضحت الشركة أن التحديث الأخير متاح الآن باستخدام تطبيق ”تسلا“، وكذلك عبر شاشات اللمس المركزية للسيارات، مشيرة إلى أنه يتم تفعيله حتى في حالة الشحن المنخفضة.