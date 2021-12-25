IBM تطلق أحدث "معالج كمي" للاستخدام التجاري بداية العام

تستعد شركة IBM لإطلاق أحدث معالج كمي من إنتاجها للاستخدام التجاري، في الأسواق أوائل عام 2022.

وقال موقع ”ثينكو دياس“ الإسباني، إن المعالج الجديد التابع لـ شركة IBM ذات 127 كيوبت، يسمح بمعالجة كمية ضخمة من البيانات لتطبيقات ذات المستوى العالي من التعقيد والتي لا يمكن محاكاتها عبر جهاز كمبيوتر كلاسيكي.

وقال داريو جيل نائب الرئيس الأول لشركة IBM ومدير الأبحاث للشركة: ”المعالج الذي أطُلق عليه اسم Eagle وهو ضعف العدد السابق 65 كيوبت، وسيتم تسويقه في بداية العام المقبل“.

وسيتم توفير المعالج الجديد لعملاء شركة IBM، وأكثر من 170 مؤسسة حول العالم، من جامعات ومراكز بحثية وشركات من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعية مثل بوينغ وإكسون موبيل ودايملر، والمالية مثل جي بي مورجن وجولدن مان ساكس.

وأطلقت شركة IBM أول كمبيوتر كمي لها قائم على الحوسبة السحابية في عام 2016، مكونا من 5 كيوبت (وحدة المعالجة الكمية).

وأضاف جيل: ”في الوقت الحالي، أصبحت الحوسبة الكمية أولوية استراتيجية لكل من يستثمر في البحث والتطوير، كما زادت وحدات البت في المعالجات، لتصل إلى 127 هذا العام، مع إمكانية الارتقاء إلى 433 العام المقبل و1127 عام 2023“.

وبدون احتساب هذا الكمبيوتر الكمي الجديد، تبيع شركة IBM حاليا 27 جهاز كمبيوتر كمي قائمة على الحوسبة السحابية، تقع الغالبية العظمى منها في نيويورك.

مزيد من الأجهزة الكمية

وأوضح ”جيل“ المسؤول عن قسم أبحاث شركة IBM حيث يعمل حوالي 3 آلاف مهندس ومبرمج: ”لدينا الكثير من أجهزة الكمبيوتر الكمية أكثر من بقية الصناعة مجتمعة“.

وسيسمح العدد الكبير للكيوبت في المعالج الجديد، للمستخدمين باستكشاف المشكلات بمستوى جديد من التعقيد عند إجراء التجارب وتشغيل التطبيقات، كما يمثل ”نقطة تحول“ سيتم تجاوزها عام 2023، عندما تم تقليل الأخطاء التي يرتكبها إلى خطأ واحد لكل 10 آلاف عملية.

وتُقاس قدرة الكمبيوتر الكمي عن طريق الكيوبتات – التي تعادل وحدات البت الموجودة في الكمبيوتر الكلاسيكي – ولكن أيضا بالأخطاء وبالسرعة الكمية، أي عدد الدوائر التي يمكن معالجتها في الثانية.

وخلال هذا العام، تم تحقيق مستوى خطأ واحد لكل 1000 عملية باستخدام معالج 27 كيلوبت.