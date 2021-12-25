"أريان 5" يضع بنجاح التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وضع الصاروخ ”أريان 5“ بنجاح، السبت، التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“، في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر، على ما أعلن مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية.

وقال جان لوك بواييه من القاعة الداخلية في مركز التحكم التابع للقاعدة الفضائية في كورو: ”انفصل تلسكوب ويب بنجاح، إلى الأمام ويب“.

وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ ”أريان“ بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

وفي وقت سابق من السبت، انطلق الصاروخ ”أريان 5″، من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية حاملا إلى الفضاء التلسكوب ”جيمس ويب“، وهي أداة من شأنها إحداث ثورة في مجال مراقبة الكون، وفق صحافي من وكالة فرانس برس في المكان.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة 27 دقيقة، قبل انفصال التلسكوب الذي سيوضع على مسار مداره النهائي على بعد حوالي 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

ومن شأن التلسكوب الذي طورته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مع نظيرتيها الأوروبية والكندية، أن يتيح مراقبة أولى المجرات التي ظهرت بعد الانفجار العظيم والتعمّق في فهم كيفية تشكّل النجوم ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.

وفي سياق متصل، من المقرر أن ينفذ صاروخ ”أريان 6“ رحلته الأولى في الربع الثاني من عام 2022، انطلاقا من مركز كورو في غويانا الفرنسية، على ما أكدت وكالة الفضاء الأوروبية، أمس الثلاثاء، خلال تدشينها قاعدة إطلاق المركبة المستقبلية في المركز.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لدراسات الفضاء خلال حفل تدشين مجموعة الإطلاق الرابعة في مركز كورو، بحضور 150 شخصا، بينهم وزير ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن الأولوية هي ”الحفاظ على الجدول الزمني المقرر لعام 2022“.

وأنجز العمل في مجموعة الإطلاق بعد أشغال ضخمة استمرت ثمانية أعوام، وتأثرت وتيرتها بفعل جائحة ”كوفيد-19“.