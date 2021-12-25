سامسونغ تطور أقراص SSD فائقة السرعة

أعلنت شركة سامسونغ، تطوير محرك أقراص صلب من نوع SSD بسرعة نقل بيانات تصل إلى 13 غيغابايت/الثانية، بالإضافة إلى زيادة في كفاءة الطاقة بنسبة 30%عن الجيل السابق.

وتعاونت سامسونغ مع شركة ”إنتل“، للتغلب على العقبات التقنية التي واجهتها في الوصول إلى محرك أقراص PM1743 الجديد، بحسب صحيفة ”الإسبانيول“ الإسبانية.

ومن المقرر طرح أقراص PM1743 الجديدة من سامسونغ في الأسواق خلال عام 2022، وفي غضون ذلك، قررت الشركة بيعه بالفعل إلى علامات تجارية أخرى لاستخدامها في الخوادم.

ومن بين الصفات الرئيسية لأقراص PM1743 من سامسونغ، الوصول إلى سرعة قراءة متتابعة تصل إلى 13000 ميجابايت / ثانية، بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتع بسرعات قراءة عشوائية تصل إلى 2500 ألف عملية إدخال / إخراج في الثانية (IOPS)

ويكون هذا الرقم أكثر منطقية إذا أخذنا في الاعتبار أن محركات الأقراص الثابتة المزودة بـ PCI 4.0 تبلغ حوالي 6600 ميغابايت / ثانية.

وتُظهر أقراص PM1743 الجديدة أيضا تحسينات عندما يتعلق الأمر بكفاءة الطاقة، حتى 608 ميغابايت / ثانية لكل واط، وهو ما يمثل زيادة تقريبية بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق.

وتأمل شركة سامسونغ أن تساعد مثل هذه التحسينات في تقليل البصمة الكربونية التي تنتجها الأجهزة ومراكز البيانات.

وستحقق أقراص PM1743 الجديدة السرعة والكفاءة وقدرة أكبر لأجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تدمجها، وتبدأ سعة أقراص سامسونغ من 1.92 تيرابايت وتصل إلى 15.36 تيرابايت، بحجم 2.5 بوصة المعتاد وتنسيق EDSFF بحجم 3 بوصات.

وأخيرا تتضمن أقراص سامسونغ ميزات أمان متقدمة، وهي أن القرص الصلب محمي ضد التهديدات والتزوير لفرض سرية البيانات المخزنة عليه وتمكين التمهيد الآمن للنظام.

وعلى الرغم من أن القرص الصلب PM1743 تم تصميمه بشكل أساسي للخوادم الاحترافية، إلا أن سامسونغ، أعلنت أنها ستبدأ الإنتاج الضخم خلال الربع الأول من عام 2022 وأنه في الفترات التالية من العام ستطلق نماذج جديدة بهذه التكنولوجيا، وتأمل أن تركز بشكل أكبر على المستهلكين المحليين.

والأقراص الجديدة ستتوفر لعدد محدد من العملاء في الوقت الحالي، وستبدأ الشركة عملية انتاجها بكميات أكبر خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.

كما ستتوفر بسعات بين 1.92 تيرابايت وحتى 15.36 تيرابايت، ومن المتوقع أن تكون هذه الأقراص هي الأولى التي تدعم منفذ مزدوج لنقل البيانات.