"إل جي" تطور تقنية "6G" بسرعة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية

تستعد شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية للتكنولوجيا لعرض تقنية شبكة الجيل السادس ”6G“.

يأتي هذا الاستعداد لعرض هذه التقنية خلال معرض العلوم والتكنولوجيا الكوري 2021 ”KINTEX“، في الوقت الذي لا تزال فيه حكومات الدول تكافح من أجل إيجاد طريقة لتطبيق الجيل الخامس ”5G“ على نطاق أوسع.

وقال موقع ”كومبيوتر هوي“ الإسباني المختص بأخبار التكنولوجيا إن ”شركة LG للتكنولوجيا ستكشف لأول مرة عن مضخم طاقة لتقنية 6G، وهو جهاز طورته بالاشتراك مع معهد Fraunhofer للأبحاث في ألمانيا“.

وأضاف الموقع أنه ”يمكن أن تسجل سرعة نقل البيانات رقما قياسيا جديدا، حيث استطاعت LG إرسال واستقبال البيانات لاسلكيا على مسافة 100 متر في خط مستقيم في الهواء الطلق باستخدام نطاق تردد 6 غيغا تيراهيرتز (THz)، عندما اختبرت الجهاز في برلين خلال شهر أغسطس“.

ويستخدم هذا الإرسال اللاسلكي نطاق تردد بين 100 غيغاهرتز و10 تيراهيرتز، لتمكين معدلات الإرسال التي تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية.

كما دخلت ”LG إليكترونيكس“ في شراكة مع ”كيسيت تكنولوجيز إنك“، لتصنيع المعدات اللاسلكية لتقنية ”تشكيل الحزمة التكيفية“ التي تُستخدم لتحويل اتجاهات الحزمة وفقا لتغييرات القناة ومواضع جهاز الاستقبال.

وبحسب الموقع الإسباني، ”قدمت الشركة الكورية الجنوبية أيضا تقنية الازدواج الكامل (FDR) لإرسال واستقبال البيانات في وقت واحد في نفس نطاق التردد“.

لكن لا تزال هناك بضع سنوات قبل أن يتم تسويق تقنية ”6G“.

وتواجه تقنية ”5G“ في الوقت الحالي العديد من المشاكل، خاصة مع تحذير شركات الطيران الأمريكية الكبرى من استخدامها في الرحلات الجوية؛ لأنها تعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تعطل أنظمة الطيران.

بيد أنه من المتوقع حاليا أن تكون تقنية ”6G“ متاحة تجارية في عام 2029، ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول توحيد مواصفاتها في عام 2025.

ويمكن أن تحقق تقنية ”6G“ مزايا في مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد، مثل الطب وصناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وفي غياب معرفة ما ستكون عليه التطبيقات النهائية التي ستدعمها التقنية، هناك حديث بالفعل عن العديد من المجالات التي سيتم الترويج لها مع هذا الجيل الجديد من الشبكات.

ومن هذه المجالات تقنية ”الواقع الممتد“، بما في ذلك الاتصالات الثلاثية الأبعاد و“الذكاء الاصطناعي المؤتمت والمترابط“، و“كفاءة الطاقة“ التي ستكون بمستويات استهلاك منخفضة للغاية.