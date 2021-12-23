ياباني يخترع شاشة تتيح للمشاهد تذوق الطعام المعروض بالتلفزيون‎‎

ابتكر أستاذ جامعي في اليابان، نموذجًا أوليًا لشاشة تلفزيون يمكن لعقها باللسان، والاستمتاع بنكهة الطعام المعروض على الشاشة، في خطوة جديدة للاقتراب من تجربة المشاهدة باستخدام مختلف الحواس البشرية.

ويعتمد الجهاز، الذي يطلق عليه (تي.تي.تي.في) وهي اختصار لعبارة ”تذوقوا التلفزيون“، على تشكيل دائري يحتوي على 10 علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين.

وتتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها. وقال هومي مياشيتا الأستاذ في جامعة ميجي إنه في زمن ”كوفيد-19″، يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي وتفاعلهم معه.

وأضاف الأستاذ الجامعي الياباني، أن ”الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل“.

ويعمل الأستاذ الجامعي مياشيتا مع فريق يتألف من حوالي 30 طالبًا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة، التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقا أكثر ثراء.

وقال الأستاذ الجامعي مياشيتا إنه بنى النموذج الأولي من الشاشة بنفسه في العام الماضي، وإن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100000 ين ما يُعادل نحو 875 دولارًا أمريكيًا.

وأجرى الأستاذ الجامعي مياشيتا أيضًا محادثات مع الشركات حوّل استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ، التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

وفي سياق مُتصل، أعلنت شركة ”إل جي“ الكورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، عن شاشتين جديدتين من طراز ”IPS“، إحداهما أكثر شيوعًا من طراز ”UltraFine“، وستتميز بحجم 31.5 بوصة ومواصفات دقيقة للألوان، والأخرى عبارة عن شاشة جديدة ”غير عادية“ تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع مزدوجة للشاشة العريضة أطلق عليها اسم ”DualUp“.

وأوضحت الشركة، يوم الأربعاء، أنها راعت بعض التفاصيل والتحسينات بشأن شاشة ”DualUp“، مشيرة إلى أنها تستهدف فئة المبدعين المحترفين وتتماشى مع الظروف التي يعيشها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي يلجأ فيها الكثيرون للعمل من المنزل، لكن ”إل جي“ لم تكشف حتى الآن عن أسعار ”DualUp“.