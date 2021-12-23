LG تكشف عن جهاز مبتكر لتنقية الهواء

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية عن أحدث جهاز لتنقية الهواء متعدد الإمكانات؛ إذ يتميز بأوضاع متعددة جنبا إلى جنب مع هواء أكثر نقاء.

ونظرا للاهتمام والتركيز العالمي على جودة الهواء، فإن جهاز ”PuriCare AeroTower“ ليس منقيا للهواء فقط، بل هو مزيج بين مروحة ومدفأة تمزج بين فلتر ”HEPA“ والأشعة فوق البنفسجية.

وأوضحت ”إل جي“ أن فلتر ”HEPA“ جنبا إلى جنب مع الأشعة فوق البنفسجية، حيث يلتقط أوّلا 99.97% من الجسيمات المحمولة جوّا وصولا إلى حجم 0.3 ميكرون. ثم تبدأ الأشعة فوق البنفسجية، والتي تطلق عليها الشركة اسم ”UVnano“، في القضاء علي أي بكتيريا موجودة.

وأكدت الشركة الكورية أنه يمكن قتل 99.99% من البكتيريا في غضون 30 دقيقة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. كما يتميز الجهاز أيضا بفلتر مزدوج من الكربون للتخلص من الروائح المنزلية – مثل الطهي أو روائح الحيوانات الأليفة – بينما تظهر الشاشة الموجودة في مقدمة الجهاز مستوى النقاء الحالي للغرفة.

وبشكل افتراضي، يحتوي ”PuriCare AeroTower“ على ثلاثة أوضاع؛ يعتبر وضع التسخين مثاليا للأشخاص الذين يشعرون بالبرودة باستمرار لأنه يتيح لهم ضبط الهواء حتى 30 درجة مئوية، وقالت ”إل جي“ إنه يمكن أن يزيد درجة حرارة الغرفة بمقدار 5 درجات مئوية في غضون خمس دقائق فقط.

وأما وضع المروحة، فقد يحتوي على 10 مستويات من كثافة الهواء للتحكم الإضافي. وأخيرا، يركز وضع الانتشار (Diffusion Mode) على توصيل الهواء المنقى للأعلى وللخارج.

وبهذه الطريقة، يمكن التبديل بين تدفق الهواء المباشر والواسع وغير المباشر أو الجمع بينهما. وتسمي الشركة هذه التقنية باسم ”“Air Valley، كما أن صوتها يصل إلى 23 ديسيبل فقط فى أدنى إعداد لها.

ويضم الجهاز الجديد أزرارا حساسة للمس لضبط سرعة المروحة وشكل تدفق الهواء والتدفئة على طول الحافة العلوية، كما يوجد جهاز تحكم عن بعد يتم تثبيته مغناطيسيا بجانب الجهاز.

وكما هي الحال مع معظم الأجهزة المنزلية الحديثة، يمكن إقران جهاز ”PuriCare AeroTower“ بتطبيق ”LG ThinQ“ للهواتف المحمولة على نظامي ”Android“ و“iOS“، ويمكن للمستخدمين مراقبة الجهاز أو التحكم فيه عن بُعد.

ويعرض التطبيق جودة الهواء الحالية، بالإضافة إلى رسم بياني لعمر الفلتر. وتقول الشركة إن فلتر ”HEPA“ المزود بنظام الكربون يستمر لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا، بينما يصل عمر نظام ”UVnano“ إلى 50000 ساعة في المتوسط، وهذا ما يقرب من ست سنوات من الاستخدام المستمر.

وأصبحت تنقية الهواء موضوع اهتمام متزايد على مدار السنوات الماضية، وخاصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن ”كوفيد-19“ هو فيروس وليس بكتيريا، إلا أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) تجادل بأن فلتر ”HEPA“ قد يكون جزءا أساسيا من تحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل فرصة انتقال العدوى عبر الهواء.

وفي حين أن ”إل جي“ ليست غريبة عن صنع هذه الأجهزة، فإن ”PuriCare AeroTower“ بالتأكيد هو واحد من أكثر الأجهزة جاذبية من الناحية المرئية.

ولم تذكر الشركة ما إذا كان هذا الطرز يحتوي على حيل قديمة مثل تدفق هواء مناسب للأطفال أو مستشعرات لجزيئات 0.1 ميكرون، لكن أوضاع المروحة المتعددة والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية تجعل جهاز التنقية الجديد جذابا بالقدر ذاته.

ومن المقرر أن يظهر الجهاز للمرة الأولى رسميا في معرض ”CES“ بلاس فيغاس في أوائل يناير المقبل، كما أن الشركة ستعلن عن ميعاد توافر الجهاز وسعره وقتها.