بعد تأجيله مراراً.. ناسا تثبت موعد إطلاق التلسكوب "جيمس ويب"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة ”أريان سبيس“ الفرنسية للصناعات الفضائية عن تثبيت موعد إطلاق التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“ في 24 كانون الأول/ديسمبر على متن صاروخ من طراز ”أريان 5“.

وكتبت ”أريان سبيس“ عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن موعد إطلاق ”التلسكوب الفضائي جيمس ويب بات مثبتا في 24 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة 09,20 بتوقيت كورو (12:20 بتوقيت غرينيتش)“.

ويعتبر هذا التلسكوب إنجازا تقنيا متطورا للغاية، إذ إنه أكبر وأقوى تلسكوب يُرسَل إلى الفضاء على الإطلاق، حيث صنع في الولايات المتحدة تحت إدارة وكالة ناسا، ويضم أجزاء من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

وكانت ناسا قد أرجأت موعد إطلاق التلسكوب منذ وصوله من كاليفورنيا في تشرين الأول/أكتوبر مرتين إثر مشكلات فنية بسيطة. وكانت ”ناسا“ و“أريان سبيس“ تسعيان إلى قطع الطريق أمام أي خطر مرتبط بإطلاق التلسكوب الذي استمر تطويره أكثر من عقدين بكلفة قاربت عشرة مليارات دولار.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان أن الفرق المشتركة في ناسا وأريان سبيس ”أجرت بنجاح عملية تغليف المرصد في صاروخ أريان 5“. وقد تم الإطباق على التلسكوب داخل غطائه بعدما كان موضوعا أصلا في أعلى الصاروخ.

وستحصل مراجعة عامة للإطلاق في 21 كانون الأول/ديسمبر، وإذا ما كان كل شيء جاهزا، سيُنقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق في 22 كانون الأول/ديسمبر، بحسب ناسا.

وقُدّم ”جيمس ويب“ على أنه خليفة التلسكوب ”هابل“ الذي أُطلق في 1990. وستشمل مهمته اكتشاف مراحل الفضاء كلها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكل المجرات الأولى، وسيوضع في مدار حول الشمس على مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

ومن المقرر أن يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي أقوى مرصد فضائي تم بناؤه على الإطلاق عند إطلاقه، وهو قادر على النظر في الوقت المناسب إلى وقت ظهور الكون لأول مرة قبل 13.8 مليار سنة، ويحتوى التلسكوب على مرآة ضخمة مطلية بالذهب، يبلغ قطرها 21 قدمًا أو 6.5 متر، وستجمع الضوء من المسافات البعيدة للكون.

وعانى تلسكوب جيمس ويب الفضائي من تأخيرات طوال تاريخه بالكامل، ومن المتوقع أن يتكلف المرصد، الذي تم إنشاؤه لأول مرة في التسعينيات، ما بين مليار دولار و 3.5 مليار دولار، وفقًا لمكتب المحاسبة الحكومي، ومنذ إنشائه، ارتفعت تكلفة المشروع بشكل كبير وتم تأجيل تاريخ الإطلاق بشكل متكرر.