كوريا الجنوبية بـ"إكسبو دبي".. مكعبات متحركة وتكنولوجيا تنقل الزوار للمستقبل

تميز جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 دبي، بواجهته الديناميكية المكونة من 1597 مكعبا ملونا، يصل طول الواحد منها إلى 60 سم، وتستمر تلك المكعبات بالدوران والتلون على مدار اليوم، وعند الغروب تبدأ بالتوهج والإضاءة التدريجية حتى تضيء بالكامل في الليل، من خلال مصابيح ”ليد“.

ويعمل الفريق التقني بالجناح، على كتابة نصوص ورسم صور مختلفة، مثل ”الترحيب بالزوار“، على سطح تلك المكعبات المتحركة.

التنقل في المستقبل

أنشأ الجناحَ الكوري الجنوبي، فريق هندسي من شركتي، مون هون ومويوكي، للهندسة المعمارية في كوريا، على مساحة تبلغ 4651 مترًا مربعًا في منطقة التنقل بـ“إكسبو دبي“، وهو مصنف ضمن الـ 5 الأوائل لأكبر الأجنحة في المعرض العالمي، إذ يتكون من 4 طوابق وسرداب.

وحمل الشعار الرئيس لجناح كوريا الجنوبية بـ“إكسبو 2020″، عنوان “ كوريا الذكية تنقل العالم إليك“، وثمة شعار فرعي بعنوان ”الجمهور والمدينة المتحركة“.

ويهدف منظمو الجناح من تصميم المكعبات الدوارة، إلى التعبير عن الطاقة الديناميكية للشعب الكوري الجنوبي في استكشاف مستقبل وسائل النقل، ويقدم الجناح عروضا فنية وثقافية، كما يستعرض أحدث التقنيات التي تنتجها كوريا الجنوبية.

هاتف مرشد

يحصل جميع زوار الجناح، على هواتف ذكية إرشادية، إذ يجب عليهم التقاط صورة ”سيلفي“ لإنشاء صورة رمزية افتراضية لأنفسهم، ومن ثم تبدأ رحلة مستقبل التنقل كما تراه كوريا الجنوبية.

وتعمل الصورة الرمزية كمرشِد سياحي، إذ توجه الزائرين نحو الأنشطة المعروضة بالجناح ومن بينها:

أحداث من المستقبل

يمكن للزوار إلقاء نظرة على مستقبل مدينتي سول وبوسان، ورؤية سيارة أجرة طائرة مستقبلية تقل الركاب من المحطة، وذلك باستخدام تقنية الواقع المعزز ”AR“.

آلة تحلل مكونات الجسم

يوجد في الطابق الأول من الجناح، آلة لتحليل مكونات الجسم ”InBody“، وبإمكان الضيوف تجربتها من خلال الإمساك بالمقبض الموجود على الماكينة، لتزودهم بتحليل كامل لمكونات أجسامهم.

السينما العمودية

تعتبر السينما العمودية أحدث تطورات الشاشة الكبيرة، إذ تعرض الأفلام في وضع أفقي.

ويضم الجناح، قاعة سينما عمودية كبيرة تصل إلى السقف، وتقدم مشاهد بتقنية ثلاثية الأبعاد، إذ تحتوي القاعة على وسائد كبيرة الحجم، يستلقي عليها الزوار، ويذهبون في رحلة افتراضية لشوارع كوريا ومعالمها.

ساحة المنازل التقليدية ”مادانغ“

صمم الفريق الهندسي الطابق الأرضي من الجناح، على غرار فناء المنازل التقليدية في كوريا، والتي تسمى ”مادانغ“، والتي تستخدم عادة للاجتماعات والاحتفالات في الهواء الطلق، أو ساحة للعب.

وتحتوي ساحة ”مادانغ“ على سلالم متحركة ومصاعد تنقل الزوار للطابق الثاني، للوصول إلى الممرات العلوية المنحنية ومشاهدة معالم الجناح.

وتستخدَم ساحة ”مادانغ“، كمكان للاستراحة، حيث يثبت على سقفها 40 شاشة، تعرض مشاهد متحركة للطبيعة في كوريا الجنوبية، مثل: أمواج البحار، وأزهار ”الكانولا“.

وتستضيف الساحة ،أيضًا، عروضًا ورقصات مختلفة، بما في ذلك رقصة ”البريك دانس“، والرقص على موسيقى البوب الكورية، إذ تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة الطبيعة عبر الشاشات، وأداء الفنون الكورية الجنوبية الحديثة على أرض الساحة.

الإرث الثقافي

يوجد في الطابق الأول من الجناح أكشاك للثقافة الكورية في قسم السياحة، حيث تعرض العديد من الفنون التقليدية، من بينها قماش اللف التقليدي ”بوجاجي“.

ويتيح بعض هذه الأكشاك للزوار المشاركة في بعض الأنشطة، مثل: تصميم غلاف للهاتف من الفن الكوري الجنوبي التقليدي ”ناجيونشيلجي“ لقطع مختلفة بألوان متعددة، وصنع المصباح التقليدي المصنوع من الورق، وتعلم فن الخط الكوري بفرشاة وحبر أسود على ورقة بيضاء.

هدايا تذكارية

يخصّص الجناح متجرا بالطابق الأول لبيع الهدايا التذكارية، ومن بينها المراوح اليدوية، والإكسسوارات، ومنتجات التجميل.