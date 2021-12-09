"سوني" تكشف عن نظارة واقع افتراضي بدقة 8K

كشفت شركة ”سوني“ اليابانية، خلال فعاليات ”Sony Technology Day“ عن سلسلة من الأجهزة التكنولوجية التي تقوم بتطويرها، بينها نظارة واقع افتراضي بدقة 8K، حسبما ذكر موقع ”سيمانا“ الإسباني.

ومن أجل معايشة تجربة مشاهدة بدقة 8K، سيحمل الجهاز شاشتين بدقة 4K، وعلى الرغم من أنها ليست أول نظارات الواقع الافتراضي بهذه الدقة تطرح في الأسواق، إلا أن هذا النموذج الأولي يسعى إلى دمج تقنية لخفض معدل التأخر وزيادة سرعة الاستجابة، مما يتيح تجربة أفضل للمستخدمين.

ولم تُظهر شركة ”سوني“ التصميم النهائي لهذه النظارات، خلال مقطع الفيديو الترويجي، نظرا لكونها نموذجا أوليا لا يزال أمامه الكثير من التعديلات قبل طرحه في الأسواق.

وتأمل سوني في أن يتم تشجيع المزيد من الأشخاص، على الاستمتاع بهذه الأنواع من التجارب من خلال تزويدهم بجهاز يسمح بمقاربات أكثر راحة وواقعية، عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي الجديدة هذه.

وفي الوقت الحالي، لا تتمتع تقنية الواقع الافتراضي باهتمام واسع بين محبي الألعاب، نظرا لأن هذه الأجهزة لا تحتوي على مستوى عال من التفاصيل، مما يجعلها غير مريحة لمعظم المستخدمين.

ومع ذلك، تدعي سوني أن هذه النظارات الجديدة ستكون قادرة على زيادة عدد النقاط على الشاشات بتقنية OLED، مما سيسمح لها بإظهار المزيد من التفاصيل وزيادة الوضوح.

كما تكمن أكبر مشاكل تجارب نظارات الواقع الافتراضي، في تسببها بالدوار خلال وقت قصير، إلا أن تقليل زمن الوصول الذي تقترحه شركة سوني سيسمح للمستخدمين بالمشاهدة في الوقت الفعلي دون الشعور بالدوار.

بالإضافة إلى ذلك سيكون المستخدمون قادرين على الاقتراب من الكائنات ورؤية كل ما يحيط بهم في العالم الافتراضي بتفاصيل أكبر كما يتم في العالم الحقيقي.

وتُعرّف سوني هذه التقنية بأنها شاشة الواقع الافتراضي التي ستخلق بيئة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية ومستوى دقيق للغاية من التفاصيل، والتي سيتم تحقيقها من خلال تصغير ”البكسل“ باستخدام معالج معقد.

وأكدت الشركة، أن الشخص الذي يشاهد الواقع الافتراضي يمكنه تجربة صور عالية الدقة في الوقت الفعلي وفقا لحركة رأسه.

وأوضحت سوني أن ”هذه تقنية متقدمة قمنا بتطويرها من خلال تطوير وتصنيع مستشعرات صورة CMOS وشاشات OLED الدقيقة، حيث سيتم تقليل وقت المعالجة عن طريق تقليل مقدار الكمون في كامل النظام بفضل تكامل البيانات من أجهزة الاستشعار المتعددة“.