رصد الصين "لمكعب" على القمر يثير التكهنات ويصبح مثار سخرية

أثارت صورة لجسم يشبه المكعب التقطتها مركبة جوالة صينية على الجانب البعيد من القمر تكهنات بشأن ماهيته، وتحولت إلى مصدر إلهام لتعليقات وصور ساخرة بين مستخدمي الإنترنت في الصين.

وذكر موقع ”أور سبيس“، وهو موقع علمي حكومي صيني، أن المركبة ”يوتو-2“ التقطت صورة لما يبدو أنه جسم كبير مكعب الشكل وقد لاح في الأفق على بعد حوالي 80 مترا من مكانها.

وتداول المستخدمون صورا ساخرة تحت وسم ”أحدث اكتشافات يوتو“، من بينها صورة للمركبة وهي تتحرك فوق سطح القمر باتجاه مسلتين، وأخرى وهي تكتشف أن الجسم ما هو إلا مطرقة ومنجل عملاقان لما يشكل رمز الحزب الشيوعي.

وكتب أحد المستخدمين الصينيين في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ”أنه ليس سوى خردة فضائية من مخلفات الولايات المتحدة“.

وقال آخر ساخرا: ”اقترب قليلا، وسترى أنه موقع لمختبر لفيروس كوفيد-19“.

فيما ذكر آخر في رعب مصطنع ”إنه منزل الكائنات الفضائية!“، في حين اقترح آخرون احتمالا أكثر بساطة، وهو أن المكعب ما هو إلا صخرة.

ووفقا لموقع ”أور سبيس“، ستقطع المركبة يوتو-2 التي تعمل بالطاقة الشمسية، مسافة 80 مترا في فترة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام قمرية، أي من شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأرض.

ومهمة ”يوتو-2“ تشكل سابقة تاريخية بالنسبة للبشر حيث لم تهبط أي دولة على الجانب المظلم من القمر حتى وصول المركبة في كانون الثاني/يناير 2019.

من جانب آخر، كان مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون، قال في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، إنها لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025، على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف: ”في تقديرنا لن تتم مهمة أرتيميس 3 قبل عام 2025“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عين نيلسون لقيادة ”ناسا“ التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينيات.

ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، والذي بدأ في عهد ترامب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحا إلى كوكب المريخ في المستقبل.