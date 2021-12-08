قبيل جلسة في الكونغرس.. "أنستغرام" تقدم ضمانات لحماية القصّر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قدّم رئيس ”أنستغرام“ آدم موسيري، يوم الثلاثاء، بعض الضمانات بشأن حماية المستخدمين القاصرين، قبيل جلسة استماع له أمام الكونغرس قد تشهد بعض التوتر في ظل اعتبار بعض الأعضاء أن هذه الإعلانات تشكل محاولة من الشبكة العملاقة لـ“حرف الأنظار“ عن الانتهاكات التي تُتهم بارتكابها.

ولم يعلن المستثمر السابق الذي يقود إنستغرام منذ ثلاث سنوات، أي تعديل كبير بل سلسلة تغييرات هامشية ”لتوفير حماية أفضل للشباب على إنستغرام“.

وسيمنع التطبيق خصوصا المستخدمين من الإشارة في منشوراتهم إلى مراهقين لا يتابعونهم على الشبكة، بعدما جعل حسابات المستخدمين القصّر خاصة بصورة تلقائية عند التسجيل.

كما ستتيح الشبكة الاجتماعية اعتبارا من مارس/ آذار المقبل، أدوات تتيح للأهل معرفة الوقت الذي يمضيه أبناؤهم على التطبيق، وفرض قيود زمنية في هذا المجال. وسيتاح لهم قريبا النفاذ إلى مركز معلومات يضم إرشادات ونصائح خبراء.

ومن الخصائص الجديدة الأخرى، تطلق أنستغرام في أسواقها الرئيسة للبلدان الناطقة بالإنجليزية، خاصية ”أخذ استراحة“، وهي تسمح للمستخدمين بالتوقف لفترة معينة عن استعراض المضامين عبر التطبيق.

وأوضح آدم موسيري في بيان الشركة أن ”دراسات أولية تظهر أنه حين يشغل المراهقون هذا التنبيه، أكثر من 90 % يتركونه مشغّلا في ما بعد“.

كذلك أعلن رئيس انستغرام عن ظهور مساحة جديدة داخل التطبيق اعتبارا من الشهر المقبل تتيح للمراهقين استعراض كامل أنشطتهم على الشبكة، من منشوراتهم إلى تعليقاتهم مرورا بنقرات ”الإعجاب“، وبالتالي إزالة ما يريدونه منها للسماح لهم بـ“إدارة أسهل لبصمتهم الرقمية“.

حرف الأنظار

غير أن هذه التغييرات لم تقنع عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتل الذي قال الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، ”هذه خطوة صغيرة جدا وبعيدة للغاية عما يلزم لحماية الأطفال والمستهلكين“.

وأشار بلومنتل إلى أن هذه الخطوات المعلنة، ترمي إلى ”حرف الأنظار عن جلسة الاستماع“ أمام الكونغرس الأربعاء، والساعية إلى ”تحقيق تقدم حقيقي من أجل سلامة القاصرين“.

وسبق لبلومنتل أن استجوب في الكونغرس، مسؤولة شؤون سلامة المستخدمين لدى فيسبوك أنتيغون ديفيس.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول، علقت المجموعة الأميركية العملاقة عملها على نسخة من أنستغرام موجهة للمستخدمين دون سن الثالثة عشرة، لكنها لم تتخل نهائيا عن المشروع.

وقال آدم موسيري ”أواصل التطلع بإيجابية إلى تعاون مثمر مع المشرّعين بغية تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى إيجاد عالم إلكتروني يصب في خدمة الأجيال المستقبلية مع حمايتها في آن“.

واعتبرت العضو الجمهورية في مجلس الشيوخ مارشا بلاكبورن من ناحيتها أن هذا ”الإعلان الأجوف“ يرمي إلى ”الإلهاء“ عن مشكلات إنستغرام الحقيقية. وتترأس بلاكبورن اللجنة الفرعية في الكونغرس لحماية المستهلكين التي ستستمع إلى موسيري الأربعاء.

أما رئيس معهد ”فاميلي أونلاين سايفتي إنستيتيوت“ المدافع عن العائلات المستخدمة للإنترنت ستيفن بالكام، فأشاد بهذه الخطوات واصفا إياها بأنها ”مشجعة“.

وتلطخت صورة إنستغرام وشبكتها الأم فيسبوك التي باتت تحمل اسم ”ميتا بلاتفورمز“، بفعل التسريبات التي كشفت عنها الموظفة السابقة في الشبكة فرانسس هوغن خلال الخريف بالاستناد إلى مراسلات داخلية.

وتظهر هذه الوثائق أن مديري فيسبوك كانوا على بينة ببعض المخاطر التي يواجهها المستخدمون القصّر، خصوصا على صعيد الصحة العقلية لبعض الفتيات اللواتي يتم ترسيخ صورة الجسم المثالي لديهنّ من خلال سيل من الصور المعروضة أمامهن.