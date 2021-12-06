"أميكا".. روبوت يشبه البشر ويحاكي تعبيرات الوجوه

عرضت شركة ”Engineered Arts“البريطانية مؤخرًا أحد أكثر إبداعاتها واقعية في مقطع فيديو يظهر روبوتاً، أطلقت عليه اسم“أميكا“، وهو يقلد سلسلة من تعابير الوجه المختلفة التي تشبه الإنسان بشكل لا يصدق، بحسب موقع ”ذا فيرج“.

وفي بداية الفيديو، الذي نُشر على موقع ”يوتيوب“، يظهر ”أميكا“ وكأنه يستيقظ من النوم، وعندما يبدأ في فتح عينيه يظهر على وجهه مزيجًا من الارتباك والإحباط، وعندما يبدأ في النظر إلى يديه وذراعيه يفتح الروبوت فمه ويرفع حواجبه بشكل مذهل. وفي نهاية الفيديو يظهر ”أميكا“ وهو يبتسم ويلوح بيديه للترحيب بالمشاهدين.

وقالت الشركة المصممة والمصنعة للروبوتات، ومقرها المملكة المتحدة، إن الروبوت غير قادر حاليًا على المشي، مشيرة إلى أنها تريد منحه هذه القدرة في مرحلة ما في المستقبل القريب، وفيما يتعلق بما إذا كان ”أميكا“ يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضحت الشركة أنها تترك قدرات الذكاء الاصطناعي للمطورين، لكن هي تتعامل فقط مع ”الأجسام فائقة الواقعية.“

وأفادت بأن الذكاء الاصطناعي (AI) الشبيه بالإنسان يحتاج إلى جسم اصطناعي (AB) شبيه بالإنسان أيضاً، وأطلقت على هذه المعادلة ”AI x AB“. وقالت إنه يمكن اختبار وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على ”أميكا“ جنبًا إلى جنب مع نظام تشغيل روبوت قوي خاص بالشركة، وهو ”Tritium“.

منصة المستقبل

ووصفت الشركة الروبوت بأنه الأكثر تقدمًا على مستوى العالم، ويمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي. وقالت إنه تم تصميم ”أميكا“ خصيصًا كـ“منصة للتطوير في تقنيات الروبوتات المستقبلية“، وهي منصة روبوت بشري مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت. وأوضحت أنها تركز على أن تقدم للعالم تقنيات مبتكرة وموثوقة وقابلة للترقية وسهلة التطوير.

و“أميكا“ ليس الروبوت الوحيد من نوعه لدى الشركة، فقد طورت أيضًا روبوتًا واقعيًا آخر يُدعى ”ميزمر“، حيث قالت الشركة إنها استخدمت في الأخير مسحًا ثلاثي الأبعاد لأشخاص حقيقيين لإعطاء الروبوت بنية عظمية دقيقة، وملمسا جلديا، وتعبيرات وجه نابضة بالحياة.

وأشارت الشركة إلى أن روبوتات ”أميكا“ عبارة عن تطوير يعتمد على أبحاثها الخاصة في مجال ”الروبوتات البشرية“، ومبني على تقنية ”ميزمر“ المتقدمة الخاصة بها.

ونظرًا لأن ”Engineered Arts“ تركز فقط على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر للترفيه، فمن المحتمل أن يكون طرازا ”أميكا“ و“ميزمر“ مركز الاهتمام، بدلاً من الروبوتات التقليدية الأخرى.

وذكرت الشركة أنها ستعرض روبوت ”أميكا“ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، المقرر افتتاحه في يناير/ كانون الثاني المقبل، ورغم أن المعرض لا يفتح لعامة الشعب، إلا أن الشركة أكدت أن الأفراد سيتمكنون من رؤية ”أميكا“ في الحياة الواقعية.