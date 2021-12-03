"ناسا" تمنح شركات نحو 416 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة‎‎

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“ منح 415.6 مليون دولار لشركات ”بلو أوريغين“ المملوكة للملياردير جيف بيزوس، و“نورثروب جرومان كورب“ و“نانوراكس“ لتطوير محطات فضاء تجارية ذات ملكية وإدارة خاصة.

يأتي ذلك في إطار جهود ”ناسا“ للاستفادة من قدرات الشركات الخاصة بهدف تمكين اقتصاد تجاري تقوده الولايات المتحدة في مدار الأرض المنخفض مع احتمال خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة في نهاية العقد الحالي.

ومنحت ”ناسا“ شركة ”بلو أوريغين“ 130 مليون دولار للمساهمة في تطوير محطة فضاء ”أوربيتال ريف“ التي أعلنت عنها قبل نحو خمسة أسابيع بالشراكة مع ”سييرا سبيس“ و“بوينغ“.

وتسعى ”بلو أوريغين“ إلى إطلاق مركبة الفضاء في النصف الثاني من العقد الحالي.

وترى ”بلو أوريغين“ محطة ”أوربيتال ريف“ على أنها مركز لصناعات تجارية مثل الصناعات التحويلية والترفيه والرياضة والألعاب والسفر من أجل المغامرة، كما تسعى أيضا إلى أن تكون مقرا لبعثات مأهولة وتجارية.

وحصلت شركة ”نانوراكس“، التي مقرها هيوستن، على النصيب الأكبر من الأموال التي خصصتها ناسا، إذ تلقت 160 مليون دولار لتطوير محطة فضاء ”ستارلاب“ التي تشيدها مع لوكهيد مارتن وفوياجر سبيس.

كما منحت ناسا 125.6 مليون دولار لشركة المقاولات الدفاعية والفضائية ”نورثروب جرومان“.

وقال ستيف كرين نائب رئيس الشركة لعمليات الفضاء المدنية والتجارية: ”ستتيح محطتنا… بعثات تجارية مستدامة حيث لا تتحمل ناسا كافة التكاليف لكنها تشارك كواحدة من عدة عملاء“.

في سياق آخر، كان رائدا فضاء من ”ناسا“ قد أتما أمس الخميس، مهمة للسير في الفضاء، استغرقت ست ساعات ونصف الساعة، لاستبدال هوائي معطوب بمحطة الفضاء الدولية في مواجهة ما وصفته ”ناسا“ بمخاطر متصاعدة نسبيا لحطام مداري خلفه اختبار صاروخ روسي قبل أسابيع.

وخرج رائدا الفضاء توماس مارشبيرن وكايلا بارون، من غرفة معادلة الضغط في مختبر الأبحاث الذي يدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض لبدء عملهما، قبل ساعة من الموعد المحدد.

وتأتي هذه المهمة في أعقاب تأجيل لمدة 48 ساعة بسبب إنذار من حطام مداري اتضح لاحقا أنه غير مؤثر، ويُعتقد بأن هذا التأجيل هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من تاريخ محطة الفضاء.

والمهمة هي خامس مرة يخرج فيها مارشبيرن (61 عاما)، وهو طبيب، للسير في الفضاء الخارجي وأول مرة بالنسبة لبارون (34 عاما) الضابطة بإحدى غواصات البحرية الأمريكية والمهندسة النووية في أول رحلة لها في الفضاء.

وخلال مهمة السير أزال رائدا الفضاء هوائي الاتصالات اللاسلكية الذي يتجاوز عمره الآن 20 عاما وركبا محله آخر احتياطيا مخزنا خارج محطة الفضاء.

والرائدان ضمن فريق من أربعة رواد وصل إلى المحطة الفضائية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، على متن الكبسولة دراجون التابعة لشركة ”سبيس إكس“ والتي أُطلقت من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا للانضمام إلى رائدين روسيين وآخر من ”ناسا“ على متن المحطة.

وبعد أربعة أيام من الحادثة قالت ”ناسا“ إن روسيا أجرت اختبارا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية دون تحذير، ما أدى إلى تولد حقل من الحطام في مدار منخفض حول الأرض وأرغم الرواد السبعة على متن المحطة الدولية على الاحتماء بسفنهم الفضائية الراسية في المحطة لإتاحة الفرصة للابتعاد لحين زوال الخطر.