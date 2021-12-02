بعد تأجيل.. رائدان يتأهبان للخروج للفضاء لإصلاح هوائي بالمحطة الفضائية

من المقرر أن يبدأ رائدا فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مهمة للسير في الفضاء الخميس لإصلاح هوائي معطوب بالمحطة الفضائية الدولية بعد تأجيل المهمة 48 ساعة، بسبب إنذار من حطام اتضح فيما بعد أنه لا خوف منه.

ويعتزم تلفزيون ”ناسا“، بث المهمة التي تستغرق 6 ساعات ونصف الساعة مباشرة.

ومن المقرر أن تبدأ المهمة الساعة الـ1210 بتوقيت غرينتش بخروج الرائدين توماس مارشبيرن وكايلا بارون من فتحة بالمحطة المدارية على ارتفاع 402 كيلومتر فوق سطح الأرض.

والمهمة هي خامس مرة يخرج فيها مارشبيرن (61 عاما) وهو طبيب، للسير في الفضاء الخارجي، وأول مرة بالنسبة لبارون (34 عاما) الضابطة بإحدى غواصات البحرية الأمريكية والمهندسة النووية في أول رحلة لها في الفضاء.

وهدف المهمة، هو إزالة هوائي للاتصالات اللاسلكية يتجاوز عمره الآن 20 عاما، وإبداله بآخر احتياطي مخزن خارج المحطة الفضائية.

والرائدان ضمن فريق من 4 رواد وصل إلى المحطة الفضائية في الـ11 من تشرين الثاني/ نوفمبر على متن الكبسولة ”دراجون“ التابعة لشركة سبيس إكس والتي أُطلقت من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا للانضمام إلى رائدين روسيين وآخر من ناسا على متن المحطة.

وبعد 4 أيام قالت ناسا، إن روسيا أجرت اختبارا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية دون تحذير ما أدى إلى تولد حقل من الحطام في مدار منخفض حول الأرض وأرغم الرواد السبعة على متن المحطة الدولية على الاحتماء بسفنهم الفضائية الراسية بالمحطة لإتاحة الفرصة للابتعاد لحين زوال الخطر.

وقالت دانا ويجل نائبة مدير برنامج المحطة الدولية في ناسا، إن سحابة الحطام الناجمة عن تفجير قمر صناعي تبددت بعد ذلك.

وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هبط 4 رواد فضاء كانوا داخل كبسولة ”كرو دراجون“ التابعة لشركة ”سبيس-إكس“، بأمان في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا.

جاء ذلك، في نهاية مهمة علمية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“ استمرت 6 أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية شملت رحلة العودة إلى الأرض والتي استمرت يوما كاملا.

وهبطت الكبسولة وهي من نوع دراجون وتحمل اسم ”إنديفور“ بواسطة مظلة في البحر كما هو مخطط بعد (الساعة الـ10:30 مساء) بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين الـ(03:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) بعد رحلة عودة عبر الغلاف الجوي للأرض بثتها ”ناسا“ على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.